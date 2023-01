Por dentro de uma das luxuosas casas deixadas por Ivana Trump

A antiga residência de Ivana Trump, modelo, socialite, designer de interiores e ex-mulher de Donald Trump, foi posta no mercado por 26,5 milhões de dólares (cerca de 24,5 milhões de euros), depois da sua morte em julho do ano passado, aos 73 anos. A townhouse situa-se no bairro de Lenox Hill em Manhattan, num bloco bastante cobiçado de Nova Iorque, conhecido pelas suas propriedades sublimes. Foi construída em 1879 e conta com seis andares, cinco quartos e cinco casas de banho.



Exterior da antiga residência de Ivana Trump. Foto: Modlin Group

A decoração interior é luxuosa e extravagante, praticamente inigualável. No primeiro andar, destaca-se o candelabro de cristal, o papel de parede em tom laranja damasco, digno da realeza, a carpete vermelha e os detalhes em dourado que percorrem as colunas de estilo romano e os painéis do teto.

Os seis andares são acessíveis através de majestosas escadarias ou por um elevador privado. Foto: Modlin Group

Um elevador privado e majestosas escadarias dão acesso aos andares superiores. A sala de estar, não menos sublime, está ornamentada com pesadas cortinas verdes, sofás confortáveis e uma lareira em mármore. No lado oposto, a sala de jantar inspirada em Versalhes, também em tons carmim e dourado, dispõe de uma grande janela com vista para o pátio interior privado.

Sala de estar. Foto: Modlin Group

Sala de jantar. Foto: Modlin Group

O terceiro andar é totalmente ocupado pela suíte principal, um acolhedor terraço e um escritório. A decoração do quarto é mais sóbria comparando com os andares inferiores, maioritariamente em creme, dourado e azul suave; na casa de banho predomina o rosa, o mármore onyx e o dourado, claro; o escritório, ousado, está totalmente decorado com padrão leopardo, dos estofos das poltronas à carpete e às paredes.

Suíte principal. Foto: Modlin Group

Casa de banho da suíte principal. Foto: Modlin Group

Escritório no terceiro andar. Foto: Modlin Group

Os restantes andares da residência estão ocupados com quartos e respetivas casas de banho e ainda sala de imprensa. Para terminar, a cave é constituída por uma lavandaria, sala de arrumação e sauna sueca.