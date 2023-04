Caça aos ovos e tarde no spa. 8 programas diferentes para passar a Páscoa fora de casa

Não existe uma má altura para dar um salto até qualquer ponto do país, mas, na Páscoa, as razões para o fazer surgem em dobro. Afinal, não falta tempo, nem opções, de norte da sul - e ilhas incluídas -, para um plano diferente. Por isso mesmo, reunimos, em baixo, oito propostas para um segundo fim de semana de abril em família, fora de casa.

Apenas a poucos metros da Praia Fluvial de Mourão - que dizem ser a maior do Alentejo -, fica a Herdade dos Delgados Nature Hotel & SPA Alqueva, que preparou um programa especial a pensar na Páscoa. Além de levar a tradição para a mesa, num almoço preparado pelo chef Ricardo Delgado, o plano incluiu duas noites de alojamento, para dois adultos e uma criança, com pequeno almoço incluído, e descontos nos serviços de spa do Wellness Center e no restaurante e bar. Tudo isto estará disponível entre os dias 6 e 10 de abril, a partir de 498 euros.

Caça aos ovos, pinturas, tatuagens com purpurinas, um workshop de pastelaria e um showcooking de risotto negro são algumas das propostas do Altis Grand Hotel para miúdos e graúdos, de quinta-feira, 6 de abril, a domingo. Já dia 9, o restaurante Grill D. Fernando faz abrir o apetite com sopa de cação, à qual se segue o cabrito assado ou o polvo à lagareiro, típicos nesta data. Para terminar, chegam à mesa farófias, arroz doce ou sericaia.

É no piso térreo do Tivoli Avenida Liberdade que fica a Cervejaria Liberdade, onde poderá provar o menu especialmente pensado para a Páscoa. Com mão da chef Adelaide Fonseca, a carta inicia com um aveludado de galinha do campo, legumes da horta e ovos de codorniz, seguido pelo tradicional cabrito assado com tomilho, arroz de forno e esparregado de espinafre. A refeição chega ao fim com uma sobremesa de chocolate, amêndoa e baunilha. Porém, para os fãs dos habituais pratos deste espaço, o menu da Cervejaria continua disponível. O menu de três pratos tem um custo de 59 euros por pessoa.

Como não há domingo sem brunch, o chef Joaquim Koeper decidiu adaptar o conceito a esta data especial. Assim, chegam à mesa uma seleção de queijos nacionais e internacionais, charcutaria portuguesa, bem como saladas, poke de atum com abacate e arroz selvagem, tártaro de beterraba fumada com laranja, bola de carne ou um cocktail de camarão e melão. Ainda que seja um pequeno-almoço tardio e reforçado, há espaço para o clássico cabrito assado no forno à padeiro, salmão braseado com molho de açafrão, bife wellington ou a opção vegetariana, penne com legumes e molho de tomate. Já a chef de pastelaria Cíntia Koerper dará vida, por exemplo, ao folar, brownie de noz, ovos recheados ou um mini bolo de cenoura e requeijão para terminar a refeição. O brunch tem um custo de 115 euros por pessoa.

Numa mistura entre os sabores típicos da época festiva e criações mais contemporâneas, o buffet especial de Páscoa do The Yeatman, idealizado pelo chef Ricardo Costa, é composto por entradas, como salada de lavagante e abacate ou carpaccio de vitela com parmesão e rúcula selvagem, bacalhau com grelos e migas de broa de milho, leitão assado ou cordeiro de leite. Já nas sobremesas destacam-se o folar de páscoa, o pão de ló de Ovar, os ovos de chocolate e os gelados artesanais, além das tripas doces, confecionadas em formato showcooking. Todos estes pratos são servidos com uma harmonização vínica selecionada pela responsável de vinhos do hotel, Elisabete Fernandes. O buffet, que tem um custo de 130 euros por pessoa, pode ser reservado através dos contactos telefónicos 220 133 100 ou 220 133 136, site ou email events@theyeatman.com.

Com vista panorâmica para o Rio Vez, o Ribeira Collection Hotel by Piamonte Hotels, em Arcos de Valdevez, pensou ao detalhe para trazer um programa completo e especial para a Páscoa. Isso significa que há, claro, uma caça aos ovos para os mais novos, acesso ao spa - que envolve piscina híbrida, sauna, banho turco e jacuzzi -, passeios de kayak e stand-up paddle, além de jantar a 8 de abril e pequeno-almoço no dia seguinte. Este plano que, mediante disponibilidade, pode incluir ainda check-in antecipado ou check-out tardio, tem um custo de 262 euros para duas pessoas. As reservas podem ser realizadas através do email booking.reh@piamontehotels.com.



Vitor Matos, o premiado chef do restaurante Blind, inserido no Torel Palace Porto, procurou homenagear as suas raízes transmontanas na carta de Páscoa, com um toque de modernidade. Deste modo, o cabrito com arroz de forno, grelos e batatas, a alheira de vinhais, com ovo, trufa e espargos, e o pão de ló de Margaride, com amêndoa, morangos e queijo da serra são as estrelas da refeição de dia 9 de abril. O menu tem um custo de 75 euros e as reservas podem ser feitas através do email info@blind.pt ou do número 226 001 580.

Em Ponta Delgada, na ilha de S. Miguel, nos Açores, está marcado um concerto da Jovem Orquestra Portuguesa, no bar Vapore, para o feriado, 7 de abril. No dia de páscoa é à mesa do Balcony Restaurant, no Grand Hotel Açores Atlântico, que se faz a festa, com pratos assinados pelo chef José Gala. O menu tem um custo de 45 euros por pessoa. As reservas podem ser concretizadas por telefone (296 302 200) ou do email ghaa@bhc.pt.



Páscoa não precisa de ser sinónimo de sofá, manta e filmes - e muita comida. Para o Terra Nostra Garden Hotel pode ser também de caça aos ovos, stand-up paddle no Tanque Termal, um tratamento no Wellness Place ou animação musical no bar The Gardener. Além disso, pode traduzir-se numa degustação no restaurante TN, com um menu composto por sete momentos. Este tem um custo de 75 euros por pessoa. Pode reservar mesa através do número 296 549 090.

Com um fim de semana prolongado à porta, o InterContinental Porto desenvolveu um pack especial de Páscoa, que inclui duas noites de estada, com pequeno almoço, de 7 a 9 de abril, assim como um brunch no domingo. Haverá, obviamente, panquecas e ovos, mas também cabrito assado, ovos de chocolate, amêndoas coloridas e outras sobremesas. Caso prefira aproveitar apenas esta refeição, sem ficar hospedado no hotel, é igualmente possível. Enquanto o package completo custará a partir de 560 euros, o pequeno almoço prolongado terá um custo de 75 euros por pessoa. As reservas devem ser efetuadas através do 22 003 5600 ou icporto.reservations@ihg.com.