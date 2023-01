A ilha espanhola a 2h de Lisboa que é um destino-tendência em 2023

Palma é procurada pelas praias paradisíacas. Foto: Getty Images

Maiorca é um dos destinos mais populares de 2023. Foto: Getty Images

Todos os anos, em janeiro,, além dos que o começam a fazer ainda ano anterior, com todo o rigor e calma. E nada melhor do que aproveitar o inverno para começar já a. Até porque não faltam cenários para os aproveitar.É o caso de,que este ano a Forbes espanhola incluiu na sua. É umaconhecida pelos europeus - não é por acaso que tem-, mas pouco explorado, ainda, pelo resto do mundo. O seu clima mediterrânico não deixa margens para dúvida:, é "o" sítio. Já o era para a família real britânica nos anos 90 do século passado: a princesa Diana, por exemplo, foi imortalizada em fotografias dos papparazzi nesta ilha.(a Forbes afirma mesmo que é um dos melhores destinos do mundo para ciclismo). "Uma vez lá, encontrará uma natureza incrível, estâncias balneares vibrantes, cozinha espanhola espantosa e a capital, Palma, uma cidade surpreendentemente grande por descobrir", lê-se.Em termos dehá propostas para diferentes estilos e gostos: quintas, casas medievais e palacetes restaurados, até aos tradicionais hotéis de luxo (). Quanto à gastronomia, basta-nos dizer que. Por fim: a monumental catedral de Santa Maria é uma paragem obrigatória e um dos mais belos exemplares de arquitetura gótica. Ficamos de olho...