Estes são os restaurantes de luxo preferidos dos protagonistas de Succession

The Mark by Jean-Georges Foto: HBO

Nectar Foto: HBO

The Grill Foto: HBO

Jean-Georges Foto: HBO

Juvet Landscape Hotel Foto: HBO

Le Bernardin Foto: HBO

pode ter chegado ao fim, mas a sensação denem por isso. Jatos, carros imponentes, mansões... eram tudo coisas naturais de ver aparecer nas várias temporadas de Succession. Aliás, muitas foram as imagens e paisagens que ficam para a posteridade, lugares que muito provavelmente nem sabiamos que existiam.Nem a escolha daera deixada ao acaso. Muitas delas foram mesmo realizadas, onde o menos importante era a comida. Já do champanhe, do whisky ou do dry martini não podemos dizer o mesmo. Vejamos então alguns dosa esta série.Este sítio aparece no primeiro episódio da última temporada, quando Tom tem um almoço a solo, durante o qual faz um telefonema complicado para a esposa Shiv, revelando o rumo que o casamento de ambos tomou. O restaurante fica numda cidade de, seguindo a linha clássica tão apreciada para a realização de almoços de trabalho. Aé decom um: ostras, caviar, salada de camarão, salada Niçoise, pizza de trufa negra, fettuccine com limão e parmesão, dourada ou lombo assado.Aqui, continuamos no primeiro episódio, quando o patriarca Logan Roy comemora o seu aniversário em casa e esta se enche de encontros e desencontros. A certa altura, ele decide fugir com o seu guarda-costas e confidente para apanhar um pouco de ar fresco e partilhar um jantar descontraído e "normal". O local escolhido foi este restaurante clássico, onde se servemÉ um dos mais clássicos. Umaonde se podem instalar as pessoas mais elegantes da Big Apple. É aqui que Connor celebra o pedido de noivado a Willa, ao qual os irmãos se atrasam para ofensa do primogénito. Como recompensa, ele convida todos para irem beber algo nalgum lugar divertido. Não vamos revelar mais, apenas que a noite termina com um karaoke ao ritmo de Leonard Cohen e o seu Famous Blue Raincoat, e uma visita inesperada.É aqui que os irmãos Roy tomam um pequeno-almoço muito importante, que ocorre depois de um acontecimento que muda tudo e que lhes tira o apetite. Daí que mal tocam no sumo ou nos pastéis que estão na mesa. Neste restaurante prevalece, luz ainda mais intensa devido aoque. Para se ter uma ideia, um pedido tipo neste restaurante poderia ser: umcomo entrada (30 dólares), umacomo prato principal (88 dólares) acompanhada de(14 dólares) e, para terminar em grande, umEste é o impressionante hotel norueguês onde a liderança da Waystar Royco se reúne com Lukas Matsson e a sua equipa para tentar chegar a um acordo sobre a compra (ou não) da GoJo. E é talvezde toda a série. Estelocalizado na costa oeste da Noruega, é rodeado por uma estrada não menos espetacular comchamada, a estrada do Atlântico. Entre o céu e a terra,e vice-versa, com janelas que são um verdadeiro sonho. Além disso, teme até um, com dois quartos, espaço, silêncio e vistas que com certeza levarão qualquer um ao próximo patamar criativo.A história do Le Bernardin começou em. Era então um restaurante, servido, simples e preparado com todo o respeito pelo produto. Em 1986, os irmãos Maguy e Gilbert Le Coze mudaram-se para Nova Iorque para continuar a história da família na cidade grande. É aqui que acontece um encontro entre Lukas e Tom, que começa numa exposição de arte e termina no Le Bernardin, onde têm uma conversa que determinará o futuro da Waystar Royco e da GoJo. Entre, desenrola-se, então, uma cena que traz os nervos à flor da pele.