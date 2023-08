A mansão em Nice onde Grace Kelly se refugiava está à venda

Um dos espaços exteriores. Foto: Côte d’Azur Sotheby’s International Realty

Um dos muitos salões da mansão. Foto: Côte d’Azur Sotheby’s International Realty

A piscina é um dos espaços mais impressionantes da propriedade. Foto: Côte d’Azur Sotheby’s International Realty

A realeza do Mónaco sempre teve por hábito, de quando em vez, fazer umas escapadinhas para destinos próximos do Principado, na. E um dos sítios favoritos era a pequena cidade de, a cerca de 45 minutos de. Era aqui, numaquecostumava ficar. A mesma está agoraA propriedade é conhecida pelo nome de, e está a ser vendida pela Sotheby's International Realty . Todo oque circunda a casa é deslumbrante, algo que sem dúvida deveria ser apreciado pela elite, sobretudo peloque oferece.Osé que fizeram deste um ponto estratégico de, pela mão do. Grace Kelly foi uma das ilustres convidadas, tendo comparecido pela primeira vez ao lado da filha Carolina, em 1980. Depois disso voltou diversas vezes, até à sua morte prematura em 1982. Durante as suas visitas, ela oferecia, incluindo algumasque ainda hoje estão presentes na casa.Na década de 90, mas nada mais foi feito até aos dias de hoje. A propriedade está situada num terreno que conta comvoltado para o sul, e conta comvoltadas para a maravilhosa vista da casa.Os terrenos contam com umparavirgem extra biológico, assim comoe muitas outras, que juntamente com mais de 100 ciprestes fazem da casa um pequeno pulmão à beira-mar. Aé umdatado em parte do, que foi totalmente reconstruído de acordo com os mais elevados padrões de qualidade em 2012.A moradia tem, todos eles conectados por. Existem duas amplas salas de estar, cozinha principal e cozinha traseira, garrafeira, quatro quartos familiares, duas suites de hóspedes (cada uma com terraço), um quarto individual com casa de banho privativa, uma escritório e uma sala de estar ao estilo de Bollywood.A casa ainda possui uma relíquia -que data dae usado para festas e noites musicais. Também tem à disposição umacom dois quartos e uma suíte à beira da piscina. Destaque especial para o extraordinárioe com vista para a aldeia de Gilette.