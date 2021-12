29 hotéis portugueses entre os melhores do mundo

Curioso para saber quais são os hotéis portugueses que estão nas bocas do mundo? A aclamada lista que a Condé Nast Johansens compila todos os anos, sobre os melhores destinos hoteleiros, na categoria independentes, inclui muitas sugestões portuguesas. Ao todo, são 29 (27 + 2 apenas no guia online). Este guia inclui os mais seletos destinos da Europa, América, Caraíbas, África e Oceano Índico e Ásia.



Entre elas, o Anantara Vilamoura Algarve Resort, o The Lake Resort, o Tivoli Carvoeiro Algarve Resort e o Tivoli Marina Vilamoura Algarve Resort, no Algarve. A Estalagem da Ponta do Sol e o Quinta Jardins do Lago, na Madeira, o Grand Hotel Açores Atlântico e o Terra Nostra Garden Hotel nos Açores.

A Casa Melo Alvim, em Viana do Castelo e o Torre de Gomariz Wine & Spa Hotel, perto de Braga. No Porto, o Porto Palácio Hotel by The Editory, o Torel Avantgarde, o Torel Palace Porto e o Vila Foz Hotel & Spa.

Em Lisboa, o Heritage Avenida Liberdade, a Lisbon Heritage Collection, o Hotel Britania, a Lisbon Heritage Collection, o Santiago de Alfama - Boutique Hotel, o Solar Do Castelo, a Lisbon Heritage Collection, o The Lumiares Hotel & Spa, o Torel Palace Lisbon, o The Vintage Hotel & Spa e o Tivoli Avenida Liberdade Lisboa Hotel. No Estoril, o Palácio Estoril Hotel Golf & Wellness, em Sintra o Tivoli Palácio de Seteais Sintra Hotel, e em Cascais o The Albatroz Hotel.

No Alentejo, foram distinguidos o Sobreiras Alentejo Country Hotel, em Grândola, e o The Noble House Hotel, em Évora.

Ao todo, o Guia Luxury Hotels, que é pensado para ser diversificado e eclético, inclui um total de 188 hotéis de luxo orientados para todos os tipos de viajantes.