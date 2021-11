Airbnb disponibiliza villa onde foi filmado 'House of Gucci'

Após a estreia internacional do tão aguardado filme House of Gucci, de Ridley Scott, a plataforma Airbnb dá-lhe a oportunidade de passar uma noite na casa onde algumas cenas foram filmadas. Estamos a falar da Villa Balbiano, nas margens do lago de Como, a "residência" de Aldo Gucci, papel interpretado por Al Pacino.

Fonte da Villa Balbiano Foto: Airbnb

Construída no século XVI, a villa tornou-se rapidamente uma paragem obrigatória para os membros da alta sociedade, com os seus inúmeros banquetes e glamourosos bailes. Em pleno século XXI, mantém o seu estatuto, sendo considerada um autêntico tesouro italiano.

Vista da propriedade do lago de Como Foto: Airbnb

Sala de estar Foto: Airbnb

Para além da vista de cortar a respiração e do cais privado, a propriedade conta ainda com um extenso jardim, premiado pela Society of Garden Designers britânica, casa de barcos e piscina exterior. Mas não se deixe enganar, pois o seu interior é igualmente deslumbrante: peças de mobília dignas de reis e rainhas, quadros pintados pelos irmãos Recchi e Agostino Silva, casas de banho de mármore e suítes idealizadas pelo famoso decorador Jacques Garcia.

Master Suite Foto: Airbnb

Casa de banho da master suite Foto: Airbnb

As estadas na villa estarão disponíveis a partir de 6 de dezembro por 1000 euros por noite.