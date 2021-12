La Dolce Vita, o novo Expresso do Oriente

Imaginado há mais de um século por Georges Nagelmackers, o enigmático Orient Express permanece hoje como um símbolo das viagens de luxo, sendo ainda possível viajar a bordo do Venice Simplon-Orient-Express em três rotas diferentes. Contudo, o Expresso do Oriente aceita agora um novo desafio, em parceria com o grupo Acoor.

Comboio La Dolce Vita Foto: @orientexpress

La Dolce Vita consiste em seis comboios de luxo com 11 carruagens, 12 cabines deluxe, 18 suítes, 1 suíte prestige e um restaurante gourmet. Isto tudo por 16km de linhas férreas, três rotas e oito países diferentes, ligando Roma a Paris, Istambul e Split.

Suíte no La Dolce Vita Foto: @orientexpress

Suíte no La Dolce Vita Foto: @orientexpress

Quanto ao design interior, o tema do luxo secular mantém-se, desta vez com foco nos anos 60 e 70. Para criar o La Dolce Vita, o grupo Acoor combinou a arte de "viver à italiana" com o espírito contemporâneo de viajar. Como tal, temos uma decoração de inspiração italiana com uma mistura de arte e peças vintage, concebida pelo estúdio Dimorestudio fundado por Emiliano Salci e Britt Moran.

Restaurante no La Dolce Vita Foto: @orientexpress

Interior do La Dolce Vita Foto: @orientexpress

A primeira viagem do Orient Express La Dolce Vita será em 2023 e as reservas abrem no verão de 2022. Limitada a 62 passageiros, a viagem tem um custo médio de 2 mil euros por noite por pessoa.