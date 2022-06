Internacional Boat Show. De náutica sustentável a barcos produzidos na Ucrânia

Realizado desde 1997, com organização da marina e da Fundação AIP, a 25ª edição do Internacional Boat Show Marina Vilamoura está de volta. Durante nove dias, cerca de 50 marcas vão fazer demonstrações, desde náutica sustentável a barcos produzidos na Ucrânia, a mini embarcações ultra equipadas. O evento é realizado tanto em terra como em mar, e permite aos entusiastas interargir na primeira pessoa com as principais referências da indústria náutica.

Boat Show - Marina de Vilamoura Foto: D.R

Entre outras, espera-se a presença de marcas internacionais como Sun Seeker, líder a nível mundial na produção de iates de luxo, e a Axopar, que traz consigo uma grande novidade - o lançamento do novo Axopar 22. A marca portuguesa Sun Concep, responsável pela produção de embarcações sustentáveis em Portugal, movidas a propulsão eletro solar, também estará presente. Em exibição, estarão os modelos Sun Concept EVO 7.0 Lounge (em terra) e Sun Concept CAT 12.0 Cruise (no mar).

Marina Vilamoura Foto: D.R

O Algarve Boat Group vai trazer ao evento a marca ucraniana Brig, nomeada em 2020 a melhor marca de embarcações semirrígidas do mundo. Em Vilamoura estarão os modelos topo de gama como Brig Eagle 8, Brig Falcon 500, Brig Falcon 450 Rescue, Brig Falcon 380 ou Brig Falcon Tender 330.



Às mãos da marca Yamarin, Empowered by Yahama, espera-se um lançamento exclusivo do modelo Yamarin 67 DC, um barco com apenas 6 metros e 70 centímetros de comprimento, mas que comporta cabine, WC, aquecimento e está repleto de detalhes inovadores.



A ibérica Invictus, que tem as marcas Tigé e ATX, traz o modelo Z3 2022, equipado com a torre elétrica E3 e um novo sistema de luzes. A empresa terá, ainda, uma embarcação da marca ATX em água com possibilidade de teste.

O Internacional Boat Show Marina de Vilamoura acontece entre os dias 11 a 19 de junho, das 11h às 21h.