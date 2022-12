Veículos elétricos. Top 12 testados em 2022

Duas premissas: 1) a autoria deste ranking (que nem sequer o é, já que não estabelece classificações) é da inteira e exclusiva responsabilidade do escriba/testador; e 2) a ordem do mesmo é alfabética, para não restarem confusões nem mal-entendidos. Até 2023, Feliz Ano Novo!

Audi e-tron GT

Uma montra tecnológica do mais alto nível. Nascido no mesmo "berço" do Porsche Taycan, a plataforma J1 do gigante Grupo VW, o Audi e-tron GT é um dos expoentes máximos dos veículos 100% elétricos que a indústria automóvel nos oferece na atualidade. O preço é condizente com o gabarito e as performances – o impossível ainda se consegue, milagres é que não.

Audi e-tron GT. Foto: D.R

Dacia Spring

Quis a ordem alfabética que logo a seguir ao mais caro aparecesse o mais barato dos EV testados durante este ano. O Spring é o típico Dacia: barato, honesto, não promete o que não pode cumprir, what you see is what you get. Ideal como segundo carro, principalmente para uma vida citadina. A autonomia em traçado urbano permite-lhe praticamente só necessitar de carregar uma vez por semana.

Dacia Spring. Foto: D.R

Ford Mustang Mach-e

As suas capacidades dinâmicas, a qualidade de conceção e fabrico, e o seu desempenho em geral fazem dele um EV de topo. E ajudam a perdoar o sacrilégio de usar um nome sagrado. É a primeira incursão da histórica Ford no mercado global dos EV e portou-se muito bem nessa estreia.

Ford Mustang Mach-E. Foto: D.R

KIA Niro EV

Tal como a marca romena ali em cima, a coreana KIA também é conhecida por lançar modelos com preços bastante competitivos. Neste caso, o Niro ganhou (vá, manteve) a motorização 100% elétrica e apresenta-se como uma alternativa bastante sensata à concorrência mais cara, mas que não oferece muito mais do que este "EV6 em ponto (mais) pequeno".

KIA Niro EV. Foto: D.R

Mazda MX-30

Primeira experiência da Mazda neste segmento, o MX-30 peca por dispor de uma autonomia reduzida. Algo que está prestes a terminar, já que o novo ano trará mais uns quilómetros de autonomia – espera-se apenas que o preço não dispare... muito.

Mazda MX-30. Foto: D.R

Polestar 2

Nascida no seio da Volvo, esta nova marca dedica-se em exclusivo aos EV. Nada de motores de combustão interna debaixo do capot deste modelo de design tipicamente nórdico. Muito boa dinâmica de condução e preço surpreendentemente competitivo, coisa de que o novo Polestar 3, previsto para finais do próximo ano, não se deverá gabar de atingir.

Polestar 2. Foto: D.R

Renault Mégane E-Tech

A Renault puxou dos galões da sua longa experiência em veículos 100% elétricos e criou esta versão E-Tech do seu bestseller Mégane. Muito boa qualidade de fabrico e de acabamentos, materiais de bom nível e uma bela oferta de equipamento. É um dos EV mais lógicos e pensados com cabeça, tronco e membros.

Renault Mégane E-Tech. Foto: D.R

Tesla Model 3

É, por excelência, o sedan médio da gama Tesla e revelou-se um tiro certeiro da marca americana, ao tornar-se num dos modelos elétricos mais vendidos no mundo. Apesar da concorrência que se reforça cada vez mais, ainda dá cartas no nosso país, cortesia do preço estudado para aproveitar a fiscalidade vigente aqui no retângulo e beneficiar a contabilidade das empresas.

Tesla Model 3. Foto: D.R

Tesla Model Y

Já este é um SUV de dimensões médias (para os americanos será um mini, claro): trata-se de um Model X mais pequeno e, consequentemente, mais acessível ao mercado europeu. Bem equipado, cumprindo toda a filosofia Tesla, o Model Y pretende – e estará a conseguir – surfar a onda global de preferência por este tipo de carroçaria.

Tesla Model Y. Foto: D.R

Volkswagen ID.4 GTX

A Volkswagen – ou deveria dizer-se "Voltswagen"? – está firmemente empenhada em limpar o mau nome que lhe ficou colado com o ignóbil Dieselgate. Depois do mais pequeno ID.3, o ID.4 é o segundo modelo da linha ID., a marca 100% elétrica do construtor de Wolfsburg. Lançado em finais de 2020, este crossover familiar tem na versão GTX a variante de tração integral do modelo.

Volkswagen ID.4 GTX. Foto: D.R

Volvo C40 Recharge

Tudo o que se diga sobre este modelo aplica-se ao seguinte desta lista, o seu "irmão" XC40. A plataforma CMA (Compact Modular Architecture) permitiu conceber um crossover de personalidade desportiva, com muito boa dinâmica de condução, alta qualidade de fabrico e acabamentos, e um savoir-faire (veta hur, em sueco) que só na Escandinávia se consegue.

Volvo C40 Recharge. Foto: D.R

Volvo XC40 Recharge

Votado a um maior sucesso do que o modelo anterior – de novo a preferência dos mercados por SUVs – o XC40 Recharge é um dos mais importantes trunfos da marca sueca nesta sua cruzada a caminho da mobilidade sem motores de combustão. A meta de 2025 já foi atingida em 2022: toda a gama Volvo encontra-se eletrificada.