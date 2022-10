Porsche Taycan: alma elétrica, estilo inconfundível

O Taycan é o primeiro automóvel desportivo 100% elétrico da Porsche, ligando a herança da marca a um futuro que se pretende sustentável. Este modelo de quatro portas, disponível em três versões de carroçaria (berlina, Sport Turismo e Cross Turismo) e variantes de tração traseira ou integral, representa um conjunto único que oferece a típica performance Porsche com conectividade e versatilidade no dia a dia. Ao mesmo tempo, os métodos de produção altamente avançados e as funcionalidades do Taycan definem novos padrões nas áreas da sustentabilidade e digitalização.









Ter um Porsche Taycan nunca foi tão fácil Basta aderir à campanha de renting (aluguer operacional) desde €885 por mês, com um contrato de 60 meses e 75.000 km. Esta campanha é válida para particulares e empresas até 31 de outubro de 2022*.



Carregamento ultrarrápido

O primeiro desportivo de quatro portas sem emissões da Porsche foi o veículo de produção a estrear a tecnologia de 800 volts, ao invés dos habituais 400 volts para automóveis elétricos. Solução que oferece ao condutor do Taycan uma vantagem muito particular: em apenas cinco minutos, a bateria pode ser recarregada através de corrente contínua (DC) a partir das estações de carregamento da rede de alta potência para “ganhar” uma autonomia máxima de 100 km (ciclo WLTP). Quanto à autonomia elétrica (WLTP), o Taycan berlinda apresenta diferentes valores em função das versões.

Autonomia do Taycan em ciclo combinado

Taycan: 371 – 444 km

Taycan 4S: 370 – 454 km

Taycan GTS: 439 – 504 km

Taycan Turbo: 435 – 507 km

Taycan Turbo S: 440 – 468 km Autonomia do Taycan em cidade

Taycan: 440 – 523 km

Taycan 4S: 454 – 540 km

Taycan GTS: 539 – 624 km

Taycan Turbo: 537 – 630 km

Taycan Turbo S: 524 – 573 km

Três silhuetas marcantes

É o condutor que escolhe a variante de carroçaria que melhor se identifica com o seu estilo de vida. Se a berlina, mais próxima de um clássico quatro portas, se as Sport Turismo ou Cross Turismo (esta última com elementos de design todo-o-terreno), nas quais a linha descendente do tejadilho lhes confere um ar de familiar desportivo.

Nova era Porsche Com um estilo vincado e inconfundível, o Taycan assinala o início de uma era. Ao mesmo tempo, retém o inconfundível ADN do design Porsche. A partir da secção dianteira, parece particularmente largo e plano, com as cavas das rodas bem vincadas e os para-choques musculados. As secções laterais esculpidas são, também, características únicas.

O pilar C, alongado, e a linha de cintura, pronunciada, fluem em direção a uma traseira marcante, típica da Porsche. E existem, também, elementos inovadores, como o logótipo com efeito de vidro, o qual foi integrado na faixa de luz posterior. As formas aerodinamicamente otimizadas do Taycan contribuem, significativamente, para o baixo consumo de energia e a elevada autonomia.

“Hey, Porsche”

O painel de instrumentos, flutuante e curvo, é o ponto mais alto do tablier, colocando-o, claramente, no eixo de visão do condutor. O ecrã do sistema de infoentretenimento, com 10,9”, e o opcional ecrã para o passageiro são combinados para formar uma faixa integrada em vidro com o visual de um painel em preto.

Todas as interfaces de utilizador foram completamente redesenhadas para o Taycan. E o controlo é inteligente e intuitivo: utilizando os controlos táteis ou a função de controlo por voz, a qual responde ao comando “Hey, Porsche”.

Desde a última atualização do modelo, o Android Auto foi integrado no Porsche Communication Management (PCM), que já contava com Apple CarPlay. Deste modo, passam, também, a ser suportados os smartphones que utilizam o sistema operativo Google (Android), juntando-se, assim, à funcionalidade streaming com Apple Music.

Conceito sustentável (e espaçoso!)

Com o Taycan, a Porsche oferece, pela primeira vez, um interior sem pele. O habitáculo, construído a partir de um inovador material reciclado, sublinha o conceito sustentável deste automóvel desportivo 100% elétrico. As reentrâncias na bateria, no espaço traseiro da zona para os pés, garantem uma posição confortável para os passageiros de trás e contribuem para a típica reduzida altura característica dos automóveis desportivos.

Compartimentos para bagagens no Taycan são dois: o dianteiro tem uma capacidade de 81 litros; o traseiro disponibiliza 366 litros. Nas versões Sport Turismo e Cross Turismo, existem mais 45 mm de espaço para a cabeça na traseira e a capacidade de carga ultrapassa os 1.200 litros.

Turbo S, Turbo, GTS, 4S ou “apenas” Taycan?

Segundo a Porsche, o Taycan dispõe de motores elétricos excecionalmente eficientes. Tanto a potência como a autonomia beneficiam da elevada eficiência dos motores de síncronos permanentes. O motor elétrico, a transmissão e o inversor são combinados num compacto conjunto motriz. Os módulos têm a mais elevada densidade energética (kW/l) de todos os conjuntos motrizes elétricos disponíveis no mercado. Com os motores em overboost e função Launch Control ativada, os números falam por si.

Motores elétricos eficientes

Turbo S

560 kW (761 cv), 260 km/h de velocidade máxima

2,8 segundos dos 0 aos 100 km/h



Turbo

500 kW (680 cv); 260 km/h de velocidade máxima

3,2 segundos dos 0 aos 100 km/h



GTS

440 kW (598 cv); 250 km/h de velocidade máxima

3,7 segundos dos 0 aos 100 km/h 4S

390 kW (530 cv); 250 km/h de velocidade máxima

4,0 segundos dos 0 aos 100 km/h



Taycan

300 kW (408 cv); 230 km/h de velocidade máxima

5,4 segundos dos 0 aos 100 km/h

GTS: o primeiro Taycan com autonomia superior a 500 km (ciclo WLTP) A versão GTS, disponível apenas nas carroçarias berlina e Sport Turismo, conta com um novo tecto panorâmico com controlo de luminosidade.

A transmissão, de duas velocidades, instalada no eixo traseiro, é uma inovação desenvolvida pela Porsche. A primeira velocidade oferece ao Taycan uma aceleração ainda maior a partir da posição estática, enquanto a segunda velocidade, com uma relação mais longa, assegura uma elevada eficiência e reservas de potência.

Quatro modos de condução

No Taycan, a Porsche utiliza um sistema de controlo do chassis ligado centralmente. O Porsche 4D Chassis Control analisa e sincroniza todos os sistemas de chassis em tempo real, que incluem suspensão pneumática adaptativa com tecnologia de três câmaras e regulação em altura de série (incluindo controlo eletrónico do amortecimento PASM – Porsche Active Suspension Management), assim como sistema de estabilização eletromecânica da carroçaria PDCC Sport (Porsche Dynamic Chassis Control Sport), incluindo Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus).

O sistema de controlo da tração integral, com dois motores elétricos, e o sistema de recuperação da energia anunciam ser únicos. O perfil dos diferentes modos de condução segue a mesma filosofia dos restantes modelos Porsche. Tal é complementado por definições especiais que possibilitam uma ótima utilização da energia puramente elétrica.

Estão disponíveis quatro modos de condução: “Range”, “Normal”, “Sport” e “Sport Plus”. Adicionalmente, os sistemas podem ser configurados em separado através do modo “Individual”.

Ter um Taycan, hoje, não é um sonho. Antes um objetivo de vida. Com a campanha de renting (aluguer operacional), desde €885 por mês, com um contrato de 60 meses e 75.000 km, sem entrada inicial e com €125 de despesas de abertura, nunca foi tão fácil ter este desportivo de quatro portas 100% elétrico.

*O contrato é feito através da marca registada e licenciada PORSCHE Financial Services, comercializado pela Volkswagen Renting Unipessoal, Lda. Sem entrada inicial e com €125 de despesas de abertura, inclui manutenção completa, IUC, IPO, assistência em viagem, linha de apoio ao condutor 24 horas e seguro de avarias. O valor não inclui IVA à taxa legal em vigor. O serviço de seguro é fornecido pelas companhias seguradoras a identificar no processo de contratação.