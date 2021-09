“Foi apenas azar”. Mulher de Schumacher participa em documentário sobre o ex-piloto

O documentário, produzido por Vanessa Nocker, centra-se na carreira do heptacampeão de Fórmula 1 e conta com imagens de arquivo e entrevistas inéditas da família de Michael Schumacher, nomeadamente da mulher, Corinna Betsch.

Três coisas que podes esperar do dia de hoje:°°

1?? O documentário Schumacher já está disponível.

2?? Tem entrevistas exclusivas e gravações de arquivo.

3?? Arrepios! pic.twitter.com/nVkOVg1lKd — Netflix Portugal (@NetflixPT) September 15, 2021

De acordo com o jornal Global Times, Nocker tinha anteriormente explicado que a mulher do antigo piloto tinha sido de uma extrema importância para a realização do documentário pois "ela queria um filme autêntico, para mostrar como Michael é, com todos os seus altos e baixos".

Na entrevista, podemos ver e sentir o sofrimento de Betsch enquanto confessa que nunca culpou Deus pelo que aconteceu. "Foi apenas azar, pois pode acontecer a qualquer pessoa".

Já Sabine Khem, porta-voz de Schumacher, elogiou o trabalho de Nocker, descrevendo-o como um "presente da família ao seu amado marido e pai".

Betsch foi alvo de críticas por parte do antigo empresário do marido, Wili Weber, que trabalhou com o piloto da Ferrari entre 1998 e 2009. Weber foi alegadamente proibido por Betsch de visitar Schumacher após o acidente que este sofreu em dezembro de 2013. Schumacher esteve em coma durante nove meses com uma grave lesão cerebral, encontrando-se atualmente em reabilitação.

"Até hoje nunca me telefonou nem me contactou. Porque não posso visitar o Michael?", disse o empresário em entrevista ao canal RTL.