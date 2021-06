Como a Rolls-Royce está prestes a lançar o carro do futuro

A Rolls- Royce prepara a sua entrada nos modelos 100% elétricos com o Silent Shadow, um carro inspirado na versão atualizada dos modelos já existentes Concept 103EX (2016) e Phantom, mas ainda mais tecnológico.

Este modelo tenciona marcar a diferença no mercado através do seu design futurista, dos seus motores exclusivos e 100% elétricos e da capacidade da bateria, que deverá ultrapassar os 100 KWH, para uma autonomia mínima de 500 quilómetros.

O modelo da Rolls Royce, 'Silent Shadow' Foto: Rolls-Royce

Citada pelo site da revista inglesa Autocar, o CEO da marca, Torsten Müller-Ötvös, afirma que é preciso "tomar decisões inteligentes, quanto àquilo em que queremos investir o nosso dinheiro", referindo-se a esta inovação do grupo BMW. "Se calhar, para as grandes companhias, não existe grande problema em diversificarem o seu investimento, apostando em híbridos e vários outros tipos de tecnologia. No entanto, no nosso caso, temos de tomar a decisão certa".

Em relação ao design, o modelo distingue-se também pela sua estrutura retangular baixa e a sua silhueta repleta de luzes LED. As portas abrem-se de forma tradicional, sendo que o capô abre pela lateral. Outro ponto em destaque é o para-lamas de estilo futurista, que se estende quase até o nível do chão e cobre 50% das rodas.