Vespa comemora 75º aniversário com série especial

Símbolo de carisma, estilo e contemporaneidade, a Vespa foi lançada em 1946, em Itália, no pós-Primeira Guerra Mundial. Para celebrar estes 75 anos, a marca lançou uma edição limitada dos modelos Primavera e GTS (Primavera 50, 125 e 150 cc e GTS 125 e 300 cc.), disponível apenas durante o ano de 2021.A novaconta com acabamentos especiais, porta-malas cromado e top case especialmente desenhado para a scooter, e apresenta-se com uma nova cor desenvolvida para comemorar este aniversário, a "Giallo 75", um amarelo metalizado que reinterpreta as cores em voga na década de 1940 e "que evoca a herança e o espírito inovador que sempre caraterizaram a marca", como se lê, no comunicado de imprensa.Os detalhes fazem desta série uma das mais especiais até à data. "Revestido a nobuck, o selim da Vespa 75 assume o mesmo tom cinzento que é utilizado nas jantes, sendo ainda de realçar nesta série especial os vários detalhes em cromado que surgem nos frisos da gravata, emblema no para-lama dianteiro, moldura do painel de instrumentos, espelhos retrovisores e, apenas na versão GTS, pedais do passageiro dobráveis".Para sublinhar adesta série comemorativa, a Vespa 75 vem acompanhada por um kit de boas-vindas (composto por um lenço em seda 100% italiano, um prato Vespa vintage em aço, o livro do proprietário e uma coleção de postais com imagens da história da marca). Exemplo inquestionável do estilo e da tecnologia italianos, a Vespa tornou-se num ícone intemporal, conquistando os condutores, ao longo das décadas, com o seu charme inconfundível.