É possível ter um Ferrari por 400 euros? Desta forma...

A marca automóvel de luxo juntou-se à Lego Technic para criar uma edição limitada do icónico modelo da casa italiana. Em escala 1:8, o carro "de blocos" presta homenagem ao resultado alcançado pela Ferrari nas 24 Horas de Daytona em 1967, prova na qual ficou em primeiro, segundo e terceiro lugar.

Ferrari Daytona SP3 Foto: Ferrari

Foram criadas apenas 599 unidades do Ferrari Daytona SP3, lançado em 2021, e o automóvel foi adaptado para circular em vias públicas, tendo por exemplo, pára-brisas. Não possui tecnologia híbrida, mas tem o motor de combustão interna mais potente alguma vez instalado num carro de estrada da marca.

Com quase 4 mil peças, a recriação do icónico carro é muito mais que apenas um brinquedo. Com detalhes pormenorizados, a reconstrução faz da edição em miniatura uma obra de arte automóvel.

Miniatura Lego do Ferrari Daytona SP3 Foto: Lego

Quem adquirir a miniatura tem a oportunidade de construir o carro em Lego como se do verdadeiro se tratasse. Inclui peças como o motor V12, caixa de velocidades sequencial de 8 velocidades, portas borboletas que podem ser abertas, amortecedores e muito mais.

O modelo tem 14 cm de altura e 59 cm de comprimento e está disponível para maiores de 18 anos, no site da Lego e em lojas físicas a partir de 1 de junho.