Buggati lança o carro mais caro do mundo (e Ronaldo poderá ficar com ele)

La Voiture Noire é o nome do mais recente lançamento da marca automóvel francesa. Com influências do já existente modelo com cunho pessoal de Jean Buggati, o Type 57 SC Atlantic, a muito aguardada novidade automóvel apresenta um corpo totalmente em fibra de carbono, um motor W-16 e quatro turbos que conferem mais de 1500 cavalos de potência.

Bugatti, modelo " La voiture noire".





Considerado uma obra de arte, este carro é capaz de atingir 400km por hora e vai de 0 a 100 em apenas 2,4 segundos. O peso do carro foi reduzido ao máximo para lhe dar mais velocidade.

Buggati, modelo "La voiture noir"

Esta é uma edição limitada a apenas uma unidade que será comercializada no final do mês. Este supercarro vai rondar os 18 milhões de dólares, tornando-o no mais caro do mundo. Circulam rumores que já esteja reservado pelo jogador de futebol Cristiano Ronaldo, porém ainda não foram confirmados.