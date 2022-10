Erling Haaland tem uma nova equipa

Dificilmente haverá melhor altura para assiná-lo como embaixador. Desde que se mudou para Inglaterra, Erling Haaland está imparável e, aos 22 anos, acaba de quebrar mais dois recordes: 15 golos marcados nos primeiros nove jogos na Premier League e 28 golos marcados nas primeiras 22 aparições na Liga dos Campeões. Esta época, pelo City, participou em 13 jogos, marcou 20 golos e ainda teve tempo para fazer três assistências.

Erling Haaland Foto: Breitling

São valores estratosféricos, e parece que o mundo do futebol encontrou finalmente um sucessor à altura de Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Por isso a Breitling está especialmente satisfeita com esta contratação para a sua equipa de ALL-STARS do desporto. A equipa contava até agora com o basquetebolista Giannis Antetokounmpo, a snowboarder Chloe Kim e o jogador de futebol americano Trevor Lawrence, que se juntavam depois a outros nomes não desportivos, como Brad Pitt ou Charlize Theron. Aparentemente, nesta transferência de Haaland as negociações também foram bastante mais simples do que as que o levaram do Dortmund para o City porque, como o próprio jogador admite, "sou fanático por relógios, e já era um enorme fã da marca."

Erling Haaland Foto: Boa Kitchens

Com um novo embaixador vai chegar também um novo Breitling, mas que por agora permanece no segredo dos deuses: "Quem conhece o meu estilo" diz Haaland, "sabe que opto sempre por um visual simples, e este novo Breitling é perfeito porque combina com qualquer situação do meu dia a dia. Mal posso esperar por senti-lo finalmente no pulso." A apresentação vai decorrer na próxima semana, e a Must conta estar na primeira fila.