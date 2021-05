Carros vintage, tanques de guerra, aviões. Os tesouros no fundo do lago Como

É o lago mais fundo de Itália e uma das maiores atrações entre os turistas que visitam a Lombardia. O que muitos não sabem é que, a par da belíssima paisagem em redor do lago Cuomo, de origem glaciar, existem segredos que as lentes das máquinas fotográficas não captam - a não ser que cheguem até ao fundo do mar.

Na zona de Moregallo do lago há uma estátua de Cristo em frente à Villa Geno. Foto: ANTONIO BERTELÈ





navios a vapor, barcos e motociclos ou tanques da Segunda Guerra Mundial, armas, bombas por explodir, aviões, e um cemitério de mais de 50 automóveis: um Mini, um Renault 4, um Volkswagen Passat, um Fiat 500, um Jaguar, e um Land Cruiser são só alguns exemplos. Há até uma estátua de Cristo, na zona de Moregallo do lago, cuja silhueta pode intimidar os mergulhadores menos experientes (ou os mais medrosos). Se ousar mergulhar nas águas profundas e geladas do lago Como, descobrirá uma das mais espantosas coleções de artigos históricos preservados do mundo.

Mota Ducati no fundo do lago Como. Foto: LORENZO VENTURINI