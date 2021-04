O que têm a Maserati e David Beckham em comum?

Vem de longe a ligação de grandes estrelas do futebol a marcas automóveis de luxo. A parceria da Maserati com David Beckham é só a mais recente.

O ex-jogador de futebol, que deu a camisola por equipas como o Manchester United, o Real Madrid ou mesmo oLos Angeles Galaxy tem-se mantido bastante ocupado, uma vez que agora é um dos donos do Inter Miami CF, clube da Major League Sccocer (MLS), liga de futebol profissional dos EUA. Ainda assim, e depois de se ter mudado para Miami, o ex-craque encontrou tempo para mais uma parceria de peso.

É, pois, em Miami, que podemos ver a apresentação do Maserati Levante Trofeo, num vídeo agora divulgado. Na pelicula, Beckham faz tudo com o carro – como quem diz, as mais audazes acrobacias – exceto cumprir com a preenchida agenda que tem para esse dia.

"É um momento emocionante para mim iniciar esta parceria com a Maserati, uma icónica marca italiana, que partilha o meu apreço pelo melhor da inovação e do design," declarou prontamente Beckham, acrescentando: "estou ansioso por trabalhar de perto com a marca, num momento tão crucial da sua história e na continuação do seu crescimento à escala global".

David Beckham nas filmagens da campanha do novo Maserati Levante Trofeo Foto: Instagram @maserati

A gigante italiana encontrou em Beckham o embaixador ideal, não só como ex-estrela dos relvados, empresário de sucesso e incontestável ícone de estilo, mas também, e a nível mais pessoal, como pai dedicado e filantropo conhecido.

Segundo Paolo Tubito, chief marketing officer (CMO) da Maserati, empresa com mais de um século de história, este é um momento que assinala uma nova etapa na vida na gigante automóvel. "A marca está a avançar, inaugurou uma nova era", referiu Paolo. "A Maserati move-se por desafiar o status quo (...). A parceria com David é a personificação de todos estes valores".