Os 50 carros desportivos mais clássicos do último século

50 Ultimate Sports Cars. 40th Ed., editado pela TASCHEN, é uma compilação de Charlotte & Peter Fiell que reúne uma seleção de carros desportivos de 1910 até aos nossos dias. Da série Bugatti Type 57, começada a fabricar pela marca de Jean Bugatti nos anos 30 do século passado, aos Maserati Tipo 61 "Birdcage" - uma série de carros produzidos entre 1959 e 1961 pelo fabricante italiano de automóveis Maserati para competidores privados em eventos de carros desportivos - passando pelo Stutz Model A Bear Cat de 1912 até ao radical McLaren Speedtail, mais recente de 2020.

50 Ultimate Sports Cars. 40th Ed (TASCHEN) Foto: TASCHEN

O livro reúne histórias de produção, os detalhes curiosos e documentos históricos acompanham fotografias deslumbrantes destes modelos. Por exemplo, reconta-se episódios vividos durante a competição The 24 Hours Of Le Mains, uma das mais tradicionais corridas automobilísticas do mundo e a principal prova do Campeonato Mundial de Endurance da FIA, no verão de 1957, na qual entraram em competição o No. 7 Ferrari 335 S, conduzido por Mike Hawthorn e Luigi Musso e o No. 27 Ferrari 500 TR, de Fernand Tavano e Jacques Péron (nenhum dos carros sobreviveu à prova).

Maserati Tipo 61 “Birdcage”, uma série de carros produzidos entre 1959 e 1961 pelo fabricante italiano de automóveis Maserati. Foto: TASCHEN

É, portanto, a mais recente antologia de carros desportivos, apresentando 50 dos modelos mais notáveis e desejáveis de todos os tempos. Disponível a partir de 29 de março, €25, TASCHEN.com

Um clássico da FORD Foto: TASCHEN