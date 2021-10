Leonardo DiCaprio vende a sua casa em Malibu por um valor dez vezes superior à adquisição

Se a pandemia afetou o setor imobiliário, a nata de Hollywwod não deu por nada. De facto, são muitas a celebridades com propriedades nas zonas mais exclusivas no estado da Califórnia que continuam a prosperar no negócio de compra e venda de imóveis.

O mais recente exemplo é um negócio que envolve Leonardo DiCaprio. O ator (e também produtor e ativista ambiental), de 46 anos, decidiu desfazer-se de uma das suas mansões. Uma sedutora casa de praia à beira-mar, situada no bairro de Carbon Beach, em Malibu.

A propriedade estava com Leonardo DiCaprio há mais de vinte anos Foto: Coldwell Banker

O imóvel foi adquirido em 1998, curiosamente um ano após a estreia de Titanic, que o catapultou para o reconhecimento mundial. Na época, consegui-o por 1,6 milhões de dólares. Vinte e três anos depois, a transação ocorre por quase dez vezes mais, valendo agora 10 milhões de dólares – cerca de 8,64 milhões de euros.

Uma das muitas zonas de estar da mansão Foto: Coldwell Banker

Para tal, o ator recorreu aos serviços de consultadoria da Coldwell Banker, a centenária rede imobiliária afirma-se como uma das marcas mais confiáveis no setor e já se encontra em Portugal desde 2018, com agências em Lisboa, Cascais ou Almada, entre outros concelhos.

O deck com vista para o mar Foto: Coldwell Banker

Por instantes, também nós podemos ter acesso à propriedade. Mais que não seja através dos ecrãs. Construída nos anos 1950, foi totalmente renovada, acompanhando e bem a mudança dos tempos e o luxo requerido pelo seu antigo proprietário. No total são 1,765 metros quadrados que culminam num amplo deck com portas de vidro que proporciona a melhor das vistas: o oceano Pacífico. O seu grande trunfo.

Isto sem mencionar as várias salas de estar, cozinha altamente equipada, zonas próprias de entretenimento e até um spa a céu aberto.

"A cozinha está equipada com aparelhos de aço inoxidável, cabines cinzentas e bancadas em mármore” como refere Katie Bentzen, corretora da Coldwell Banker. Foto: Coldwell Banker

O ator aproveitou ainda a ocasião para comprar mais uma casa para o seu espólio imobiliário. Uma mansão de 13,8 milhões de dólares, com quatro quartos e cinco casas de banho e acesso direto à praia. Sobre esta nova propriedade, também em Malibu, pouco mais se sabe. O que seria.