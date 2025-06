Um convite a mergulhar nas criações de Vanessa Barragão

"Mergulho. As paisagens de Vanessa Barragão" é a nova exposição do projeto "A Arte Chegou ao Colombo". Nesta mostra, os visitantes poderão conhecer e testemunhar o universo criativo e poético da artista têxtil.

Vanessa, natural de Albufeira, foi fortemente influenciada por elementos da natureza para a criação desta exposição, com especial destaque para as paisagens subaquáticas. Esta exibição visa homenagear a riqueza e diversidade dos ecossistemas marinhos, enquanto procura conscientizar para o consumo excessivo. Baseando-se no compromisso com a sustentabilidade e preservação ambiental, as criações da artista resultam num casamento perfeito entre expressão visual criativa e consciência ecológica.

Baseando-se no compromisso com a sustentabilidade e preservação ambiental, as criações da artista resultam num casamento perfeito entre expressão visual criativa e consciência ecológica. Foto: DR

A artista utiliza, exclusivamente, desperdício da indústria têxtil nas suas produções, dando-lhes uma nova vida em tapeçarias e instalações que remetem para o mar, a sua principal inspiração neste último trabalho.

Através de métodos manuais, mas com uma reinterpretação contemporânea, Vanessa recorre a técnicas como o crochê, a tecelagem e a feltragem com a reciclagem de lã e fibras sintéticas.

Vanessa recorre a técnicas como o crochê, a tecelagem e a feltragem com a reciclagem de lã e fibras sintéticas. Foto: DR

Esta exibição também conta com atividades para os mais novos. O programa inclui uma oficina de crochê, destinada a crianças dos 6 aos 12 anos. Poderá conhecer a mostra, gratuita, entre 27 de junho e 31 de agosto, entre as 10h e as 22h, na praça central do centro comercial Colombo, em Lisboa.