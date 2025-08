Exposição. Estranhas criaturas que falam através do silêncio

Entrar no mundo da artista plástica Inês Galvão é um pouco como entrar no mundo de Alice no País das Maravilhas. Ou num sonho. O que acaba por ser quase a mesma coisa. Um sonho estranho, mas multicolorido e quase pueril. Um exercício de escapismo que faz lembrar os desenhos felizes da infância. Um universo para conhecer na exposição Silêncio e Forma, que está patente no Centro Cultural de Cascais até ao dia 19 de outubro.

Inês Galvão. "Luar", 2024. Acrílico sobre papel, 105x75 cm Foto: DR

Ao todo, são 27 as obras apresentadas, realizadas em acrílico sobre papel, tela e colagem, onde formas orgânicas e figuras híbridas emergem do espaço entre o real e o imaginado. Uma exposição para ver com vagar porque em cada quadro há um mundo novo para descobrir, cheio de simbolismos e estranhamentos, mas pleno de jovialidade e leveza. Um pouco como um cantor que canta uma música com letra melancólica, mas música alegre. Um contraste que, no caso de Inês Galvão, em vez de dissonância perturbadora, transmite conforto e familiaridade. Ou, como a própria artista explica: "O tempo abranda e as criaturas mostram-se devagar".

Inês Galvão. Sem título, 2025. Acrílico sobre papel, 82x63 cm Foto: DR

Por meio de figuras e formas oníricas que escapam a classificações rígidas, ora evocando o corpo humano, ora sugerindo plantas ou animais, Inês Galvão convida o público a entrar num espaço de pausa e introspeção. Num processo criativo que privilegia a escuta, o gesto e o instinto, a artista propõe uma experiência sensorial e contemplativa. Na prática artística de Inês Galvão, as obras surgem sem planeamento ou título, como se desenhadas pelo próprio silêncio. "Há momentos em que tudo se cala. É aí, no intervalo entre o ruído e o meu mundo, que surgem estas formas", escreve a artista sobre o seu método de trabalho. São formas silenciosas, reveladas com lentidão, que convidam o olhar do público a acompanhá-las com a mesma disponibilidade.

Inês Galvão. "A espanhola", 2024. Acrílico sobre tela com colagem, 70x70 cm Foto: DR

InêsGalvão, nascida em Lisboa, em 1964, é licenciada em Design pelo IADE e desenvolve, desde finais dos anos 80, uma carreira ligada ao ensino artístico e ao design gráfico. Ao mesmo tempo, tem-se dedicado à prática artística nas áreas do desenho, pintura, fotografia e história da arte, com formação na Sociedade Nacional de Belas Artes, Nextart e Oficina do Desenho (Cascais), entre outras. A exposição Silêncio e Forma marca a estreia da artista em mostra individual no Centro Cultural de Cascais.

Inês Galvão. "Os Yes Men", 2025. Acrílico sobre tela, 70x70 cm Foto: DR

Onde? Centro Cultural de Cascais, Avenida Rei Humberto II de Itália, Cascais Horário? Terça-feira a domingo, das 10h às 18h Preço? 5 euros, com diversos descontos.