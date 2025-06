Meta pisca o olho à Prada e Oakley para criarem óculos inteligentes

A tecnológica Meta e a casa-mãe da Ray-Ban estarão a ter conversas profundas com a Prada e a Oakley para expandirem a parceria dos óculos inteligentes. De acordo com a CNBC, o plano é lançaram versões dos óculos com Inteligência Artificial sob as insígnias da Prada e Oakley.

Estas duas marcas vêm reforçar o portefólio e dar mais liberdade à parceria, especialmente depois do sucesso da segunda geração dos óculos lançados em 2023. Apesar de parecer inusitada, a Prada terá sido um pedido direto da Meta, de forma a dar um toque "fashion" ao dispositivo da marca.

Pouco também se sabe da união com a Oakley, embora as marcas tenham criado uma conta no Instagram a indicar que "a evolução está próxima" e marcada para o dia 20 de junho, ou seja, daqui a dois dias. Diz a CNBC que esta parceria se vai destinar para os atletas, sendo que estes óculos deverão ter uma câmara posicionada no centro da armação, de forma a facilitar a captura de imagens e vídeos durante as atividades desportivas, falando-se mesmo no lançamento de uma categoria de dispostivos inteligentes no mundo do desporto.

A razão prende-se pelo facto dos executivos da Meta terem visto vários dos seus consumidores a utilizarem os óculos para se gravarem enquanto jogam ténis ou fazem ski e mesmo outras atividades desportivas.

Tudo indica que a a primeira versão, cuja tecnologia será semelhante à lançada em 2023, seja posta à venda nos Estados Unidos por 360 dólares, não sendo conhecido preço para o mercado europeu.

A parceria surge a partir da EssilorLuxottica, que possui acordos de licenciamento com mais de 150 marcas, entre as quais se englobam estas duas. Recentemente, a Prada e a Luxottica renovaram o acordo por 10 anos, estando ainda integradas as Prada Linea Rossa e a Miu Miu.

Desde o lançamento da segunda versão, a parceria já vendeu dois milhões de pares dos Meta AI Glasses e a EssilorLuxottica estima aumentar a sua produção anual para 10 milhões de unidades até ao fim do próximo ano.

O acordo entre a Meta e a dona da Ray-Ban foi prolongado em outubro do ano passado, num negócio que terá ascendido a cinco milhões de euros, existindo planos para novas versões dos óculos, sendo que a Meta tem os direitos exclusivos da tecnologia dos mesmos desenvolvidos nas várias marcas com que a EssilorLuxottica trabalha.

Estas novas parcerias visam acelerar a produção, numa altura em que a dona da Google se prepara para iniciar testes e a produção dos óculos inteligentes que integrem o assistente Gemini, numa parceria com a Gucci.