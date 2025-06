Um dia na vida de Gabi Neves: “As críticas eu detesto, fico brava, reclamo, faço birra, mas algumas eu aceito”

A que horas se costuma levantar?

Nos dias de semana o despertador está para 6:47, levanto às 7, mas só acordo mesmo depois das 8 ou 9.

O que costuma refletir/ponderar/pensar nos primeiros minutos acordada?

Ultimamente tenho tentado me lembrar do que sonhei. Fico 5 ou 10 minutos ainda deitada, quieta, e tento lembrar de detalhes do sonho.

Gabi Neves com Alex, o marido. Foto: Studioneves

Qual é a sua rotina quando se levanta?

Coloco sempre o pé direto primeiro no chão, abro a janela, escovo os dentes, tomo dois copos de água e vou ajudar meus filhos a fazer o pequeno-almoço.

Que tipo de pequeno-almoço costuma tomar?

Dois ovos escalfados e um grande copo de café.

Costuma haver algum tipo de atividade antes do trabalho?

Além de levar os filhos para escola faço crossfit.

Qual é o seu trajeto diário? Como o faz? A pé, automóvel, transportes…

Vou de carro.

Tem algum tipo de preparação prévia para o trabalho?

Meu trabalho não tem muita rotina, cada dia é um projeto diferente, com ordens diferentes. Mas sempre a primeira coisa é falar com cada funcionário para ver se estão bem e se precisam de alguma ajuda minha.

A que horas começa a trabalhar?

Se não tenho nenhum SOS cedo, entro às 10:30.

Quais são as suas principais tarefas e responsabilidades no trabalho?

Criar peças novas, gerir a produção, ensinar técnicas para os funcionários e fazer reuniões de novos projetos.

Como gere o seu tempo?

Durante a manhã cuido das crianças e vou no crossfit, e às 10:30 vou para o studio. Os funcionários saem às 17 e eu fico até às 19:30. Gosto de ter o fim do dia sozinha no studio para me concentrar nas criações novas. O Alex busca as crianças e cuida deles à tarde. E no fim do dia jantamos em casa todos juntos.

Como lida com a pressão e o stress?

Tento pensar que com calma vai dar tudo certo, respiro fundo e faço uma coisa de cada vez, tentando não pensar na próxima e nem olhar no relógio. Quando não consigo, um bom mergulho no mar ajuda muito.

Qual é a parte favorita e menos agradável do trabalho e porquê?

Gosto de ver as ideias se transformarem em realidade, gosto de fazer com as mãos um pedaço de barro virar um objeto complexo, cheio de detalhes, quase o oposto que era antes. A parte menos agradável é o lado comercial, deixar de fazer um projeto porque não é viável economicamente é algo que me entristece.

Tem uma equipa a trabalhar consigo? Como gere a comunicação com eles?

Somos oito ao todo, trabalhamos juntos, lado a lado, somos uma equipa enxuta, então o papel de cada um é fundamental. Tento passar a eles a importância do trabalho de todos e o poder de ter uma equipa unida. Temos conversas diárias, pessoais e profissionais e canal aberto para qualquer assunto. Tentamos fazer, pelo menos a cada 15 dias, uma reunião de equipa.

Costuma fazer pausas no trabalho? Para?

Sim, para almoço.

O que costuma comer e onde?

Almoçamos sempre no trabalho todos juntos, cada um traz de casa sua comida.

Como lida com eventuais críticas e elogios ao seu trabalho?

As críticas eu detesto, fico brava, reclamo, faço birra, mas algumas eu aceito e até me dão uma força, meio vingativa, mas que acaba por me motivar a fazer melhor. Elogios são sempre bem-vindos se sinceros.

O que diria sobre a ideia de que as pessoas com quem se relaciona profissionalmente têm de si?

Eles estão enganados.

Ao longo do dia dá importância às redes sociais?

Não, estou sempre com a mão suja ou molhada, meu telefone normalmente fica esquecido em algum lugar do studio até o final do dia.

"Gosto de fazer com as mãos um pedaço de barro virar um objeto complexo." Foto: Studioneves

Tem hobbies ou atividades que faz regularmente?

Cozinha, adoro cozinhar.

A que horas costuma terminar a atividade profissional?

19:30.

"Leva" trabalho para casa?

Sim, desenhos e trabalho de computador normalmente faço em casa.

Costuma conversar com alguém sobre a sua atividade no final do dia?

Trabalho junto com o meu marido, então conversamos todos os dias sobre as coisas do trabalho.

Costuma viajar com frequência nas suas atividades profissionais?

Sim, viajamos muito para reuniões em hotéis e restaurantes.

Há muita diferença entre os dias da semana e os fins de semana?

Alguns fins de semana tenho de trabalhar e levo meus filhos para o studio, mas normalmente tento separar e usar o fim de semana para descansar e ficar em família.

Quais são os seus hábitos de jantar? Horário e exemplo de menu?

Jantamos as 20, em casa, na mesa de jantar, sempre com música tocando. Tento fazer sempre algo balanceado com carnes, verduras e legumes todos os dias. Um exemplo: Cachaço de porco com couve coração assada e batata-doce.

O que faz antes de dormir?

Banho, se puder de banheira.

A que horas se costuma deitar e quantas horas dedica ao sono?

Tento deitar cedo, mas eu sou noturna, penso, desenho, pesquiso coisas, respondo mensagens que não vi o dia todo, ligo para minha mãe e acabo dormindo tarde. Faço sete horas de sono normalmente.

Como mantém o equilíbrio entre sua vida pessoal e profissional?

Eu sinceramente não faço essa distinção, amo o que faço e isso faz parte de quem eu sou. Para mim é uma coisa só com momentos diferentes.

Vê-se a ter outra profissão?

Vejo-me a fazer outras coisas, mas dentro da mesma profissão.

O que mais gostaria que mudasse no futuro?

Gostaria de poder fazer o que faço com mais valorização para me livrar do peso da parte comercial de um negócio.