Ciclo de filmes sobre Lynch no Cinema Trindade e no Cinema Medeia Nimas

Desde o início deste mês que o Cinema Medeia Nimas, em Lisboa, tem exibido o ciclo "Os Enigmas de David Lynch", que reúne Eraserhead, O Homem Elefante, Uma História Simples, Mulholand Drive e Inland Empire, distribuídos pela Nitrato Filmes.

"No próximo programa, com a continuação do ciclo, decidimos exibir mais duas das suas obras-primas, em sessões especiais e em exclusivo: Veludo Azul será exibido no dia 29 de janeiro, às 19h15, e no dia 12 de fevereiro, às 14h. Um Coração Selvagem será exibido no dia 31 de janeiro, às 12h30, e no dia 17 de fevereiro, às 21h45", esclarece o Cinema Medeias Nimas. "A notícia da morte de Lynch abalou-nos profundamente, mas as suas imagens, hipnóticas e exaltantes, permanecerão para sempre connosco, para sempre despertando a nossa curiosidade e fascínio."

David Lynch faleceu no passado 15 de janeiro, deixando o mundo artístico, e da sétima arte em particular, nostálgico e abalado. O realizador é considerado um dos grandes da sua geração, tendo deixado obras verdadeiramente inovadoras para o seu tempo, com um olhar muito particular e que muitas vezes dividiu o público e a crítica.

No Porto, o Cinema Trindade também conta com a exibição de vários dos mesmos filmes num ciclo com o mesmo nome. Na segunda-feira, 27, será possível ver O Homem Elefante, pelas 21h30, na terça-feira, 28, Mulholland Drive à mesma hora, e dia 29, quarta-feira, Inland Empire, pelas 21h, tendo já arrancado no passado dia 23, sexta-feira.