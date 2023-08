Quais são as cidades mais artísticas da Europa?

De Paris a Roma, o continente europeu está recheado de tesouros históricos e a nível cultural com as suas ruínas antigas, palácios, museus e locais de culto. Mas qual será o hub europeu mais artístico de todos? Foi exatamente isso que a PosterXXL, uma empresa alemã de produtos fotográficos personalizados, tentou descobrir. E para isso analisou 25 cidades com base em cinco critérios: número de galerias de arte, de edifícios concebidos por arquitetos de renome, de escolas de arte, de festivais de arte, e de artistas contemporâneos ali nascidos.

Londres lidera o top 5 das cidades mais artísticas da Europa, com uma classificação de 146,8 pontos em 150. É na capital inglesa que se encontram prestigiadas escolas de arte como o Fine Arts College e a Universidade das Artes de Londres, um leque vasto de galerias importantes, como a National Portrait Gallery, a Somerset House e a Tate Modern, e 1142 artistas contemporâneos. Destacam-se ainda alguns festivais de arte bastante populares: a London Art Fair, a Photo London e a London Craft Week.

Em segundo lugar está Amesterdão, na Holanda, coim 146 pontos. É lá que encontramos cinco escolas de arte e cinco festivais de arte, como o The No Art Festival e o This Art Fair, com obras de mais de 100 artistas, e ainda o Rijksmuseum (museu nacional da Holanda) e o Museu Van Gogh. A seguir vem Roma, Itália, com 143,4 pontos, a casa de mais de 300 artistas e seis escolas de arte, como a Universidade de Belas Artes de Roma e a aguardada Semana de Arte de Roma. Para encerrar o top 5 está Edimburgo, na Escócia (142,4 pontos) e Oslo, capital da Noruega, com 141,6. Na última posição, a 25ª, vem a espanhola Barcelona.

A capital inglesa também está no topo das "cidades europeias com mais galerias de arte": tem 261, algumas delas já mencionadas. O Museu Kampa é um dos mais populares em Praga, na República Checa, (tem 652 galerias), que está em segundo lugar, e claro que não podia faltar Paris (205), com o famoso Museu do Louvre. Neste ranking, Lisboa está em nono lugar, com 61 galerias de arte. O Museu Calouste Gulbenkian ou o Museu Nacional de Arte Antiga são algumas opções que a capital oferece.

No que toca à arquitetura, Colónia, na Alemanha, está no pódio, seguida de Helsínquia, na Finlândia, de Antuérpia, na Bélgica, e Leeds, em Inglaterra. Todas contam com sete edifícios concebidos por arquitetos famosos.

Amesterdão é a cidade com mais festivais de arte anualmente - tem cinco - enquanto Sevilha, em Espanha, é onde existem menos, apenas dois. E no que toca a escolas de arte, não é de admirar que Roma lidere a lista, com seis. Afinal, foi em Itália que surgiram diversas correntes artísticas ao longo dos séculos. Em segundo lugar está Oslo, também com seis, seguido de Londres, com cinco.



Onde nasceram mais artistas contemporâneos? Em Londres, Paris, Amesterdão, Viena e Berlim. Destacam-se nomes como o escultor Antony Gormley ou a artista Tracey Emin na capital inglesa, o pintor Christian Boltanski e a artista, fotógrafa e escritora Sophie Calle na francesa.