Concorde. O glamour e as histórias de espionagem sobre o avião que juntou a velocidade ao luxo

A Rainha Isabel II conheceu alguns membros da equipa que trabalhava no Concorde quando visitou a British Aircraft Corporation em setembro de 1966. Foto: Getty Images

André Turcat e Brian Trubshaw, os pilotos de testes da aeronave, estarão entre os heróis da nova série. Foto: Getty Images

Tripulantes de cabine que trabalhavam no Concorde, com os novos uniformes desenhados por Hardy Amies em Londres. Foto: Getty Images

Isabel II e o Príncipe Philip viajaram no Concorde até ao Kuwait em 1979. Foto: Getty Images

Barbara Harmer, 39 anos, de Bognor Regis, entrou para o livro dos recordes quando se tornou a primeira mulher a pilotar um Concorde (1993). Foto: Getty Images

Aparentemente, a criação de um avião de passageiros pode não parecer o assunto mais interessante para uma série televisiva. Mas, a verdade é que todaque envolveaté hoje desenvolvido - o- reúne todos os ingredientes para nos prender a todos ao ecrã.e osobre as duas superpotências da época compõem o argumento para umapensada por Klaus Zimmermann . O produtor alemão radicado em França é dono da empresaque está a montar uma ambiciosa série de ficção que contaQuem dá a notícia em primeira mão é o jornal inglês The Times , que garante quee que termina com, através das companhias aéreas British Airways e Air France em 1976. Apenas uns meses antes da cópia soviética de curta duração, o Tupolev Tu-144. A série não irá, no entanto, retratar o desaparecimento do avião como um fracasso comercial em 2003, após o desastre de Paris em 2000, que matou 113 pessoas.Para quem não se lembra, o Concorde era o meio de transporte aéreo que chegou com o intuito de prometer muita. Umque fez o seue que juntava velocidade máxima a um conceito de. Algo que, obviamente, chamou à atenção dos mais abonados, um pouco por todo o mundo, que rapidamente desataram numa corrida desenfreada para reservar bilhetes.Em boa verdade, a corrida pelas viagens aéreas supersónicas já havia começado cerca de, quando o americanopilotou uma. Os governos britânico e francês assinaram um acordo para trabalharem juntos na tecnologia de ponta, e para juntos derrotarem os russos nesse mesmo processo.Estaestará no centro de toda a série planeada por Zimmermann que, tal como The Crown, tomará algumas liberdades em relação à verdade, incluindo ano coração da indústria da aviação dominada pelos homens.Ao The Times, Zimmermann explicou: "Há uma. Há também umaporque é a mudança entre os, que foi uma revolução social. É um. É uma aventura industrial (...) A, que roubaram os planos do Concorde para construir o Tupolev e afoi principalmente, que tentaram prejudicar o avião europeu depois de a Boeing ter abandonado a corrida supersónica. Ninguém, excepto, os franceses e os britânicos queriam que o Concorde fosse um sucesso".Celebridades como a, entre tantos outros, experimentaram a embarcar num Concorde para. O Concorde viajou ao dobro da velocidade do som, chegando a reduzir o tempo depara apenas, por exemplo, ficou conhecido por poder tocar em ambas as edições do Live Aid (a de Londres e a de Filadélfia) no mesmo dia, graças ao Concorde.também reservaram lugares, bem como o primeiro-ministro britânico, que voou no Concorde para se encontrar com o presidente norte-americano Jimmy Carter em Washington D.C. Tambéme o marido, o, viajaram de Concorde para o Kuwait, América e Barbados em 1979.O avião supersónico foi também estrela num dos filmes de, numa cena em queviaja num Concorde no filme(1979).E tudo era de facto umdeste avião: ose asdos Chefs Alain Ducasse e Anton Mosimann do famoso hotel londrino. Consta queficou tão impressionado com os talheres personalizados da autoria do designer Raymond Loewy, que não resistiu em comprar as ditas peças quando aterrou.Uma viagem no Concorde dava direito ae aantes da descolagem. Os passageiros eram cuidadosamente escoltados até aos seus lugares e chamados pelo nome. À saída do avião, já depois da aterragem, eramO Concorde teve um, quando odurante a rota Paris-Nova Iorque, em direção ao aeroporto JFK. Após o acidente,até novembro de 2001. Embora tenha voltado a voar por quase dois anos, não voltou a ser a mesma coisa. O impacto negativo do acidente fez mossa, e odeu-se a 24 de outubro de 2003, comentre os passageiros.está a ser escrita por Stéphane Cabel, um argumentista francês. Oserá, que fez a série Bodyguard e foi um dos realizadores de Versailles , série de 2016. Aestá