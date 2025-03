Irreversible, uma exposição-manifesto de Bordalo II

Após seis anos da sua exposição Accord de Paris, uma das figuras-chave da arte urbana portuguesa e internacional, regressa à capital francesa com uma nova exposição, a Irreversible. Reconhecido por misturar ativismo e arte nas suas obras, BORDALO II volta com mais um manifesto onde irá interagir com diversos elementos urbanos e mobiliários, reutilizando objetos do quotidiano para caracterizar a sociedade e as suas contradições. Com uma abordagem provocadora, mas também introspetiva, Irreversible propõe uma reflexão sobre o ambiente urbano e os nossos próprios comportamentos sociais.

Cartaz de Irreversible Foto: DR

Artur Bordalo, nascido e criado em Lisboa, descobriu a arte cedo no ateliê do seu avô, o pintor Real Bordalo. Aos 11 anos, foi com o graffiti lisboeta que gradualmente moldou a sua visão artística e mais tarde decidiu estudar pintura na Faculdade de Belas-Artes de Lisboa. Começou inicialmente a interessar-se por escultura e cerâmica, até que encontrou o seu caminho através da criação de trabalhos a partir de resíduos, que utilizou para explorar questões relacionadas com a poluição, consumismo e outros desafios ambientais. O seu trabalho encontra-se presente em todo o mundo, tanto em espaços públicos como em grandes exposições internacionais.

Bordalo II Foto: Miguel Portelinha

Numa época em que aumenta a urgência de adotarmos novos hábitos que minimizem os impactos prejudiciais no futuro do planeta, esta exposição surge como um alerta, especialmente para a nova geração. A exposição inclina-se para as verdades incómodas sobre como vivemos, consumimos e descartamos, com alguns retratos de animais criados a partir de resíduos plásticos, dando ênfase ao impacto do consumismo excessivo e à poluição.

Baby Rabbit, de Bordalo II Foto: DR

Para entusiastas de arte urbana, colecionadores e defensores do meio ambiente, Irreversible será inaugurada no dia 24 de maio às 15h, com a presença do artista, na Galeria Mathgoth, onde permanecerá até 28 de junho aberta ao público de quarta-feira a domingo, com entrada gratuita. Esta exposição-manifesto marcará igualmente a estreia de uma das suas séries, a PROVOCS.