Lisboa acaba de acolher um novo espaço onde o mar encontra a elegância italiana. No dia 7 de maio, a marca Paul & Shark inaugurou a nova flagship store na Avenida da Liberdade - um dos endereços mais emblemáticos da capital portuguesa. Esta nova morada simboliza muito mais do que uma simples expansão comercial: é uma celebração da herança da marca, da ligação ao oceano e da visão contemporânea de estilo e sustentabilidade.

O espaço, projetado com a atenção ao detalhe que caracteriza o ADN da marca, fornece uma experiência imersiva que equilibra tradição e modernidade. Com um design elegante e materiais nobres, cada elemento da loja ecoa a identidade da marca - inspirada pela vida marítima, mas ancorada na sofisticação do made in Italy.

A loja da Paul & Shark na Avenida da Liberdade. Foto: DR

Durante o cocktail de abertura, tivemos oportunidade de conversar com Andrea Dini, CEO da Paul & Shark e representante da terceira geração da família fundadora. Com a naturalidade de quem carrega um legado com orgulho, Andrea partilhou a história que está na génese da marca. "Durante os anos 70, o meu pai e o meu avô decidiram que não queriam continuar a trabalhar para outras marcas. Queriam estar no controlo do seu próprio destino", revelou. Foi essa vontade de independência que levou à criação da Paul & Shark, inspirada pelo mar que sempre acompanhou a família Dini. "A nossa família é originalmente da Toscânia, junto ao mar. Por isso, decidiram criar algo que refletisse os valores do oceano", acrescentou Andrea.

A loja da Paul & Shark na Avenida da Liberdade. Foto: DR

A ligação ao mar não é apenas simbólica. Desde a sua fundação, em 1975, a Paul & Shark tem vindo a afirmar-se como uma marca de lifestyle náutico que alia performance, funcionalidade e elegância. A peça que lançou a marca para o estrelato foi o pulôver C0P918, nascido em 1978, impermeável e embalado num contentor metálico usado nos barcos - uma peça que marcou o início de uma revolução no vestuário técnico.

Hoje, a Paul & Shark é muito mais do que malhas de alto desempenho. É uma marca global, presente em mais de 135 lojas monomarca e em centenas de pontos de venda nos cinco continentes. A nova coleção primavera/verão 2025, apresentada agora em Lisboa, continua a explorar a intersecção entre inovação tecnológica e tradição marítima. Um dos destaques é o "shaket" Typhoon Silk - uma fusão entre a leveza da seda e a proteção robusta contra vento e chuva, com bolsos funcionais que aludem ao espírito prático e aventureiro da marca.

A loja da Paul & Shark na Avenida da Liberdade. Foto: DR

Lisboa, com a luz atlântica e a proximidade ao mar, parece ser o palco natural para esta nova fase da Paul & Shark. A presença na Avenida da Liberdade, ao lado de outras casas de luxo internacionais, reforça a posição da marca, como também a ascensão da capital portuguesa como destino de excelência para o comércio de luxo.