Livro. O perfil mais completo do mestre de “A Grande Onda”

É provável que conheça o nome do grande artista japonês Hokusai. Mas o que conhece, de certeza absoluta, é a sua obra mais famosa: A Grande Onda, também conhecida como Sob a Onda de Kanagawa, que faz parte da série Trinta e Seis Vistas do Monte Fuji. E é possível que tenha visto nas notícias que, em março de 2023, uma versão desta sua icónica gravura em madeira foi leiloada por 2,76 milhões de dólares. Hokusai é um dos artistas mais prolíficos da história. Ao longo de sua longa carreira, produziu mais de 30.000 obras, entre as quais se destacam pinturas, gravuras, ilustrações de livros, e até manuais de desenho. E influenciou a arte ocidental enquanto figura central do movimento Japonismo, que inspirou artistas europeus como Van Gogh e Monet no final do século XIX. A editora Taschen, que já publicou uma edição especial com a série Trinta e Seis Vistas do Monte Fuji, acaba de lançar o mais completo perfil deste artista japonês, com 746 ilustrações das suas gravuras, pinturas, esboços e ilustrações para livros. O sonho de qualquer amante da arte nipónica.

Esta edição reproduz 746 gravuras, pinturas, esboços, desenhos e ilustrações do grande artista japonês Foto: Taschen

Esta portentosa edição com capa dura forrada a tecido, com uma fita de seda em jeito de marcador, dá a conhecer a magistral e versátil carreira de Hokusai. As suas 722 páginas estão repletas de novas fotografias das suas obras – o perfil mais completo até agora do principal artista do Japão. Hokusai destaca-se pelas suas representações da natureza, da mitologia japonesa e do quotidiano, com desenhos de espíritos assombrados, mulheres encantadoras, a estrada de Tokaido e, claro, as paisagens do Monte Fuji. Este artista também ficou conhecido pela sua Hokusai manga, uma série de esboços que explorava vários temas, incluindo paisagens, animais, figuras humanas e até seres mitológicos – uma coletânea que tem sido vista como precursora do mangá moderno e que é mais um exemplo da sua enorme capacidade criativa.

"A Grande Onda" é a obra mais conhecida de Hokusai Foto: Taschen

Este perfil da Taschen, intitulado The (almost) Complete Hokusai, vai muito além de A Grande Onda. Apresenta tanto obras icónicas, como outras menos conhecidas e raramente reimpressas, dando a conhecer uma grande variedade de temas e técnicas preferidos por Hokusai, como uma paisagem da Cascata Kirifuri, mapas de grande formato das estradas de Tokaido e Kisokaido e da Península de Boso. A Taschen reproduz ainda páginas de livros ilustrados por Hokusai, desde os seus sensuais e imaginativos desenhos eróticos (conhecidos como shunga), até manuais de desenho, como os quinze volumes do Hokusai manga, e diversas representações de animais, desde as suas séries de xilogravuras sobre pássaros e flores até às suas pinturas em rolos suspensos, como a de patos num riacho e a de um tigre no meio da neve.

"The (almost) Complete Hokusai" conta com reproduções em grande escala, incluindo quatro páginas dobráveis Foto: Taschen

Esta edição reuniu imagens de obras de mais de 100 instituições por todo o mundo, incluindo museus e coleções na Europa, nos Estados Unidos e, claro, no Japão – aqui, no Santuário Hiei em Kisarazu, um painel pintado com uma cena de caça ao javali, ao pé do Monte Fuji, foi fotografada para esta edição. The (almost) Complete Hokusai conta ainda com reproduções em grande escala, incluindo quatro páginas dobráveis.

As mulheres e as suas vidas são um tema muito presente na obra deste artista Foto: Taschen

As imagens são complementadas com textos de autoria de Andreas Marks, que não só ajudam a contextualizar as obras de Hokusai, como exploram a sua influência em artistas ocidentais como Degas, Gauguin e outros, apesar de este artista, que nasceu em 1760 e morreu 1849, nunca ter saído do Japão. Andreas Marks estudou Arte Asiática na Universidade de Bona e é doutorado em Japanologia pela Universidade de Leiden, com uma tese sobre gravuras de atores do século XIX. Entre 2008 e 2013 foi diretor de diversos institutos especializados em arte japonesa e curador de inúmeras coleções. Este ano, recebeu uma comenda pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros do Japão pela sua contribuição para a promoção da cultura do país. Ou seja, o melhor guia que podiamos desejar para nos acompanhar nesta viagem ao universo de Hokusai.

The (almost) Complete Hokusai está disponível para compra no site da Taschen e custa 175 euros.