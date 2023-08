Viagem visual: As mais belas bibliotecas e seus tesouros

Sítios de culto e de reflexão há séculos, as bibliotecas mais antigas do mundo conseguem ser um verdadeiro espanto arquitetónico, até para os menos admiradores da Arte aliada à Literatura. Desde os poderosos salões da antiga Alexandria até aos majestosos tetos da Biblioteca Morgan em Nova Iorque, Massimo Listri, prestigiado fotógrafo italiano, homenageia a herança visual de algumas das mais belas bibliotecas do mundo num livro escrito por Georg Ruppelt e Elisabeth Sladek.

"The World’s Most Beautiful Libraries", do fotógrafo Massimo Listri, €25. Foto: TASCHEN

Nesta sua mais recente viagem visual, "The World’s Most Beautiful Libraries", Massimo Listri revela o seu olhar atento a edifícios históricos como a Biblioteca Apostólica do Vaticano, onde estão as famosas coleções papais, como a Biblioteca do Trinity College, onde se encontram os famosíssimos Livro de Kells e Livro de Durrow, ou a Biblioteca Laurentiana, em Florença, a biblioteca privada da poderosa Casa de Médicis, concebida por Miguel Ângelo, onde repousam importantes coleções literárias.

Ao longo de 512 páginas, as imagens de Listri captam a atmosfera única de cada biblioteca Foto: TASCHEN

"Através de grandes portas de madeira, subindo escadas em espiral e ao longo de corredores requintados e repletos de prateleiras, ele conduz-nos através de extraordinárias bibliotecas privadas, públicas, educativas e monásticas, que remontam a 766" lê-se na sinopse deste livro, editado pela TASCHEN em agosto de 2024. Listri abre-nos ao mundo de bibliotecas que são verdadeiras instituições erguidas em vários tempos, do medieval ao clássico, do barroco ao rococó, até às referências do século XIX. O fotógrafo capta o exterior e o interior destas bibliotecas, que guardam "alguns dos mais preciosos registos do pensamento e da ação humana, inscritos e impressos em manuscritos, volumes, rolos de papiro e incunábulos".

Uma das bibliotecas incluídas no livro. Foto: TASCHEN

Ao longo de 512 páginas, as imagens de Listri captam a atmosfera única de cada biblioteca, e são acompanhadas de descrições minuciosas, dando a conhecer ao leitor não só os espantosos acervos das bibliotecas como as histórias da evolução dos edifícios em si. Como o caso da Abadia de Altenburg, na Áustria, "um posto avançado do catolicismo imperial repetidamente destruído durante as guerras religiosas europeias, ou o mosteiro franciscano em Lima, no Peru, com a sua horda de documentos de arquivo da Inquisição."