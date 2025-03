O encontro do minimalismo francês com a tradição japonesa do "sashiko"

A fusão entre tradição e inovação tem dado origem a colaborações que transcendem o simples conceito de moda. Um exemplo disso é a recente parceria entre a marca francesa de calçado, Veja, e o coletivo japonês Sashiko Gals, que resultou numa edição limitada do modelo Panenka, transformado pela arte milenar do bordado sashiko.

Esta colaboração ultrapassa a mera estética, representando a união entre a funcionalidade do design contemporâneo e a herança cultural de uma técnica artesanal profundamente enraizada no Japão. Com apenas dez pares disponíveis, cada um deles cosido à mão, esta edição especial destaca o valor do trabalho manual e da sustentabilidade num mundo cada vez mais dominado pela produção em massa.

A técnica de bordado sashiko remonta ao período Edo (1603-1868) e nasceu da necessidade. Inicialmente, era uma forma de reforçar e reparar tecidos, prolongando a vida útil das peças de roupa numa época em que os recursos eram escassos. Com o tempo, esta prática transformou-se numa arte decorativa, com padrões geométricos que não só garantiam maior resistência aos tecidos, como também conferiam uma estética única e profundamente ligada à cultura japonesa.

As Sashiko Gals, coletivo de mulheres com idades entre os 40 e os 80 anos. Foto: @Veja

As Sashiko Gals, coletivo de mulheres com idades entre os 40 e os 80 anos, emergiram no norte do Japão na sequência do terramoto de 2011, um evento devastador que reconfigurou comunidades inteiras. Através do sashiko, estas mulheres encontraram uma forma de preservar a tradição, ao mesmo tempo que fortaleciam laços comunitários e reconstruíam vidas através do artesanato.

O modelo Panenka, lançado recentemente, destaca-se pelo design simples e pela inspiração no calçado de futebol clássico. A silhueta minimalista é uma tela perfeita para receber os pormenores meticulosos do sashiko, no qual cada ponto e cada linha contam uma história. Nesta edição limitada, cada par de sapatilhas é um exemplar original, carregando consigo a riqueza de um legado cultural.



A escolha de um lançamento exclusivo na Dover Street Market Ginza, em Tóquio, nos dias 28 e 29 de março de 2025, reforça a ligação desta coleção ao Japão e ao seu público. Além disso, realça o caráter exclusivo do projeto, em que a arte tradicional e a moda contemporânea se cruzam num equilíbrio raro e sofisticado.