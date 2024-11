Uma vida de pato: a história completa de Donald

Os profissionais do marketing gostam de dizer que determinado objeto agrada a pessoas de todas as idades: dos 5 aos 105. Regra geral, é mentira ou, no mínimo, muito subjetivo. Mas lá de tempos a tempos, qual cometa brilhante, lá aparece uma coisa que é altamente cobiçada por crianças e adultos. Mas, não se deixe enganar. Isto não é para as mãozinhas peganhentas e desajeitadas de uma criança. Isto é para a criança que há em si: uma edição limitada a 1000 exemplares que conta a história completa do Pato Donald.

Esta edição especial custa 600 euros e é limitada a 1000 exemplares Foto: Taschen

Walt Disney’s Donald Duck: The Ultimate History é uma edição de colecionador da Taschen, que inclui desenhos raros de animação, bandas desenhadas vintage, fotografias de bastidores, memorabilia, projetos de filmes inacabados e gravuras inéditas do "Duck Man" – o mestre contador de histórias Carl Barks. Conta ainda com fac-símiles de 128 esboços de storyboards para o filme de curta-metragem de Donald Duck, Sea Scouts, e uma coleção de oito gravuras de arte conceptual dos filmes sul-americanos de Donald. Uma oportunidade de ouro para compensar todos aqueles Natais da sua infância em que ninguém lhe deu o que realmente queria.

Dentro do estojo vem a história completa de Donald, oito gravuras e uma edição fac-símile do storyboard de "Sea Scouts" Foto: Taschen

Talvez não saiba, mas, o Pato Donald teve a sua estreia a 9 de junho de 1934, na curta-metragem da série Silly Symphony, The Wise Little Hen. Ou seja, aquele que se sagrou o único verdadeiro rival do Rato Mickey enquanto personagem favorita do universo Disney anda a trabalhar, sem descanso, há 90 anos, durante os quais participou em mais de 170 desenhos animados. E quem quiser que adivinhe em quantos livros de banda desenhada terá entrado.

Eis a coleção de oito gravuras de arte conceptual dos filmes sul-americanos do Pato Donald Foto: Taschen

Com acesso sem precedentes ao vasto arquivo histórico da Disney, bem como coleções públicas e privadas, os autores iluminam a vida de Donald com arte conceitual rara, esboços de histórias, pinturas de fundo, animações, desenhos de quadrinhos e fotografias históricas. Nesta edição encontramos o trabalho de todos os principais artistas de Donald, tanto no cinema como nos quadrinhos, e, como presente especial para os fãs, os autores desta história completa também mergulharam nos arquivos – qual Tio Patinhas numa piscina de moedas de ouro – em busca dos seus projetos de filmes inacabados.

O Pato Donald teve a sua estreia a 9 de junho de 1934, na curta-metragem da série "Silly Symphony", "The Wise Little Hen" Foto: Taschen

E que autores são estes, ágeis mergulhadores em arquivos? David Gerstein e J. B. Kaufman. Gerstein é um historiador de animação e banda desenhada, escritor e editor que trabalha, frequentemente, com a Disney. Já Kaufman é um historiador de cinema, escritor e autor de palestras sobre as animações da Disney e a história do cinema mudo norte-americano. Tanto um como outro escreveram diversas obras sobre estes temas. A eles junta-se Daniel Kothenschulte como editor, que é autor, curador e professor de história do cinema e da arte, além de apaixonado por animação desde que assistiu a O Livro da Selva aos três anos. Como jornalista de cinema, é responsável pela secção de filmes no jornal diário alemão Frankfurter Rundschau. Na prática, isto é um livro para apaixonados por animação, feito por apaixonados por animação.

Donald é o único verdadeiro rival do Rato Mickey Foto: Taschen

Mais desleixado e azarado que o seu amigo Rato Mickey, Donald dá corpo aos nossos próprios defeitos e limitações. Uma humanidade que faz com que nos aproximemos ainda mais dele ou, como disse em tempos o artista Carl Barks, "Donald é tudo e todos, comete os mesmos erros que todos nós". Esta sua história completa – com 564 páginas, vem fechada num estojo e inclui oito gravuras e uma edição fac-símile do storyboard de Sea Scouts – está disponível a partir de dia 29 de novembro, no site da Taschen, e custa 600 euros.