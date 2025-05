Exposição. Quando os infernos de Ana Torrie e de Paula Rego se cruzam

O inferno são os outros – já dizia Sartre e a artista plástica portuguesa Ana Torrie reforça, numa exposição catártica que dá permissão ao visitante para detestar todas as pessoas que o rodeiam sem se sentir mal por isso. Afinal, haverá sentimento mais humano do que odiar o próximo de vez em quando? Aliás, de acordo com Aristóteles, a função da arte é, precisamente, ser um veículo para esse ódio – matar o vizinho do lado num livro, numa peça de teatro, ou numa tela tem resultados muito menos funestos do que matá-lo na vida real.

Ana Torrie. "Porque te escondes nos arbustos negros?", 2019 Foto: DR

No universo de Ana Torrie, a célebre frase que dá título a esta exposição remete para os conflitos internos que se geram a partir do olhar e julgamento dos outros, e que condicionam a liberdade, bem como para a complexidade da condição humana, exposta através de sentimentos sombrios que se geram logo a partir da infância. Uma reflexão para a qual a artista convida o visitante, com uma exposição que pode ser vista na Casa das Histórias Paula Rego, em Cascais, até 16 de outubro, e que, até 12 de julho, decorre em simultâneo com a apresentação da obra gráfica da artista na livraria e galeria Tinta nos Nervos, em Lisboa.

Ana Torrie. "Abismo", 2019 Foto: DR

De acordo com o comunicado que apresenta esta iniciativa, este diálogo entre a exposição e a apresentação da obra gráfica reflete dois aspetos fundamentais na produção da artista: "Por um lado, a elaboração de um universo desassossegado, intenso e visceral, através de uma linguagem plástica que se reforça no apelo da escala, na intencionalidade performativa e na vontade de cativar o espectador; por outro, a construção de um discurso intimista, confidencial, que aflora narrativas pessoais ou ficcionadas e inquietações maiores através do desenho, concepção e edição de livros de artista únicos ou de tiragem reduzida e que são apresentados na Tinta nos Nervos. São momentos complementares que convocam uma dupla visita aos dois espaços, para desvendar os pesadelos e imaginações que se revelam nos sulcos e riscos de Ana Torrie."

Ana Torrie. "Onde a erva murmura", 2020 (pormenor 1) Foto: DR

As obras exibidas na exposição O inferno são os outros são de grande escala e têm por base madeira e linóleo – materiais que, como num corpo vivo, evidenciam nas suas texturas o processo de gravação, exprimindo as marcas, a história e a emoção do ato criativo. Constituem atrações visuais que transportam para o ambiente de um parque de diversões, num labirinto de escolhas múltiplas, que incentivam o espectador a atravessar diversos portais. Ana Torrie desafia as convenções tradicionais da gravura com obras que ganham complexidade ao serem apresentadas de modo diverso, em contextos diferentes, e evoluindo de instalações gráficas, ganham uma dimensão escultórica, por vezes acompanhadas por uma componente sonora.

Ana Torrie. "Onde a erva murmura", 2020 (pormenor 2) Foto: DR

A mostra acontece no âmbito da programação do Bairro dos Museus, em Cascais, e integra o ciclo de exposições temporárias na sala 0 da Casa das Histórias Paula Rego, dedicado a articular a Coleção do Museu com a produção artística contemporânea que se cruza com o universo de Paula Rego. A exposição, com curadoria de Catarina Alfaro e Ana Torrie, decorre até 26 de outubro.

Ana Torrie. "Onde a erva murmura", 2020 (pormenor 3) Foto: DR

Onde? Casa das Histórias Paula Rego, Avenida da República 300, 2750-475 Cascais; e Galeria e Livraria Tinta dos Nervos, Rua da Esperança 39, Santos – Madragoa, Lisboa. Horários? Terça a domingo, das 10h às 18h (Casa das Histórias); e terça a sexta, das 11h às 19h e sábado, das 11h às 18h (Tinta dos Nervos – só até dia 12 de julho).