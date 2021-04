A forma inesperada como Anthony Hopkins celebrou o Óscar

Estávamos em 1992 quandovenceu o Óscar de Melhor Ator com. Quase três décadas depois, aos 83 anos, Hopkins recebe o seu segundo Óscar, desta por O Pai, um filme de Florian Zeller sobre um idoso que vive sozinho no seu apartamento em Londres, e que recusa a ajuda da filha Anne (Olivia Colman) para encontrar um cuidador. Pelo caminho, começa a questionar se estará a ficar senil: será a sua filha, de facto a sua filha? Viverá ele no seu apartamento, ou noutra casa? Quem são as pessoas que o rodeiam? Quem está a tramá-lo?O ator não esteve presente na cerimónia deste ano para aceitar o prémio da Academia, mas fez um vídeo na sua casa no País de Gales, que publicou no Instagram, dedicando o galardão a Chadwick Boseman, que faleceu no ano passado vítima de cancro, e que também estava nomeado na mesma categoria, mas com o filme A Voz Suprema dos Blues.Mais tarde, foi a vez de Salma Hayek publicar um vídeo na sua conta de Instagram onde surge a dançar com Hopkins, ao som de uma canção de Leonard Cohen, Dance me to the End of Love. Veja o momento, de pura cumplicidade, entre os dois atores.