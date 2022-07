Panton Chair Duo. Só existem 999 unidades desta cadeira

Em 1959, o famoso arquiteto e designer dinamarquês Verner Panton pensou numa cadeira e desenhou-a. Em 1967, e em colaboração com a Vitra, nasceu a primeira cadeira de plástico produzida com um molde único e formato cantiléver (estrutura em consola), all-plastic, e a Panton Chair Duo acabour por tornar-se num clássico marcante do design de mobiliário do século XX.

Agora, e em colaboração com a família Panton, a Vitra desenvolveu a Panton Chair Duo, bicolor, uma edição especial limitada a 999 unidades, seguindo o mesmo princípio de produção da Panton Chair Classic, com uma superfície lacada brilhante que acentua perfeitamente as combinações de cores ousadas.

Panton Chair Duo Foto: DR

Combinado tons claros e escuros - verde e azul ou rosa e vermelho, por exemplo - a Panton Chair Duo lembra um arco-íris vibrante. Verde, azul, roxo, rosa, vermelho e laranja foram as cores escolhidas, com a linha divisória entre os dois tons a acentuar o perfil característico da cadeira. No total, a Panton Chair Duo há cinco combinações de cor em edição limitada.



Nada é ao acaso: a combinação de cores da Panton Chair Duo é uma referência à emblemática "Fantasy Landscape", que Verner Panton criou em 1970 para a instalação Visiona 2 em Colónia, Alemanha.

Verner Panton recorria à cor para aprimorar formas, padrões e emoções, e foi isso que fez com a Panton Chair Duo. A cadeira está disponível apenas em alguns revendedores selecionados da Vitra. Em Portugal, em exclusivo na Paris: sete por cerca de €1,951.70 euros à unidade.