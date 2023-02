The Cherner Chair Company: marca de design americana chega a Portugal

Benjamin e Thomas Cherner desde os anos noventa do século passado, vai estar disponível na QuartaSala.

The Cherner Chair Company nasceu nos anos 50 do século passado.





O nome, pelo menos para os amantes de design, diz muitas coisas: consultor no, arquiteto e professsor na Universidade de Colômbia, marcou uma geração. Foi tão distinta, a sua passagem pelo design de mobiliário, que a cadeira Cherner, desenhada e produzida pela primeira vez em 1957, marcou uma geração e é famosa até aos dias de hoje.Hoje nas mãos dos filhos, a marca norte-americanaestá entre os nomes mais reputados deste segmento, e acaba de chegar a Portugal. Às mãos de

Antes da criação da marca, as peças de Cherner estavam apenas expostas em museus e casas de colecionadores. Atualmente, além das reedições dos grandes clássicos do designer norte-americano, a marca conta ainda com novas criações do herdeiro Benjamin Cherner, também ele designer e arquiteto, e que desde 2012 tem ampliado a coleção principal da marca.

The Cherner Chair Company Foto: DR

Todas as cadeiras, mesas ou bancos - peças centrais da marca - são feitos para durar uma vida, e asustentabilidade das peças está assegurada pela qualidade dos materiais como contraplacado moldado (vindo de florestas certificadas, isto é, com reconhecimento da sua gestão ativa, de acordo com exigentes critérios ambientais) e componentes recicláveis, desde as espumas aos elementos metálicos.

Norman Cherner Foto: DR

"A intenção de integrar a The Cherner Chair Company na nossa curadoria é a de dar resposta a uma procura crescente pela sofisticação e valorização dos espaços. Falamos de peças que têm um valor histórico intrínseco, que elevam os projetos de interiores que estão a ser desenvolvidos em Portugal", dizem Pedro d’Orey e Clemente Rosado, fundadores da QuartoSala.

A seleção The Cherner Chair já está disponível na loja da QuartoSala do Príncipe Real, no número 171 da Rua de O Século.