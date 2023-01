Festa do Cinema Italiano está de volta (e com antestreias em mais de 20 cidades)

Um dos festivais de cinema mais apreciados do país, pelo menos no que toca à sétima arte, está de regresso para a sua 16ª edição com uma programação diversa e recheada. Referimo-nos, claro, à Festa de Cinema Italiano, cujas obras estarão em exibição em mais de vinte cidades ao longo de abril e julho. Ótimas notícias para os amantes de salas escuras e pipocas estaladiças.

O conceito desta nova edição leva-nos ao início do verão, a um imaginário de férias nas praias de Itália com a família e os amigos. Jogos de cartas à sombra do chapéu de sol e crianças a fazer castelos na areia. Ao mesmo tempo, presta uma homenagem ao autor e realizador Elio Petri (1929-1982), uma das principais fíguras de sátira política e social do cinema italiano, com uma retrospetiva integral da sua obra em colaboração com a Cinemateca Portuguesa - Museu do Cinema. Destaque para a longa-metragem A Décima Vítima (1965), Inquérito a um Cidadão Acima de Qualquer Suspeita (1970), galardoado com um Óscar de Melhor Filme Estrangeiro, e ainda A Classe Operária Vai Para o Paraíso (1971), vencedor de uma Palma de Ouro no Festival de Cinema de Cannes do mesmo ano.

15ª edição da Festa do Cinema Italiano no São Jorge em Lisboa. Foto: Festa do Cinema Italiano

A programação revela ainda a antestreia nacional de vários nomes como La stranezza, de Roberto Andò, no qual Luigi Pirandello (interpretado por Toni Servillo) conhece dois atores a ensaiar para um novo espetáculo durante uma viagem a Sicília nos anos 20; e In viaggio, documentário realizado por Gianfranco Rosi sobre as viagens do Papa Francisco.

'La stranezza', de Roberto Andò. Foto: Festa do Cinema Italiano

O filme mais recente de Emanuele Crialese (o realizador estará em Lisboa) também estará em exibição - L'immensità, protagonizado por Penélope Cruz, conta-nos a história de Adriana e a crise de identidade com luta na década de 70, em Roma - tal como Le otto montagne, de Felix van Groeningen e Charlotte Vandermeersch, em competição no passado festival de Cannes, e Siccità, de Paolo Virzì, uma longa-metragem com Monica Bellucci.

'L'immensità', de Emanuele Crialese. Foto: Festa do Cinema Italiano

A Festa do Cinema Italiano arranca em Lisboa de 29 de março a 6 de abril,

no Cinema São Jorge, no UCI El Corte Inglés e na Cinemateca Portuguesa - Museu do Cinema.

A programação completa e outras cidades, bem como outras informações, serão anunciadas em breve.