Antiga guitarra de Kurt Cobain leiloada por mais de 550 mil euros

Uma guitarra usada na gravação do álbum Nevermind no início dos anos 90 - que atualmente conta com mais de 50 milhões de visualizações no Youtube - foi praticamente destruída por Kurt Cobain. Tratava-se de uma icónica Fender Stratocaster, e ficou inutilizada para efeitos musicais, quando Kurt a destruiu, embora ela guarde vestígios da sua originalidade.



De acordo com a revista Forbes, a Julien's Auctions tinha planeado vender esta guitarra histórica por um décimo do valor agora arrecadado no leilão, que se realizou no Hard Rock Café em Nova Iorque a 20 de maio de 2023. Esta guitarra está assinada pelos três artistas da banda: Kurt Cobain, que assinou o seu nome como "Kurdt Kobain", o baixista Krist Novoselic e o baterista Dave Grohl. Tem ainda uma referência de Kurt para o seu amigo Mark Lanegan, falecido em 2022.

Fender Stratocaster destruída. Foto: Julien's Auctions

Citado pela Forbes, Kody Frederick, da Julien's Auctions, disse à agência noticiosa AFP: "O homem estava zangado, e isso notava-se pela forma como tratava os seus instrumentos". Em 1994, com apenas 27 anos, Kurt pôs fim à sua própria vida e deixou um legado musical extraordinário, apesar da curta carreira.

Kurt Cobain em 1993. Foto: Getty Images

Segundo a Forbes, a Fender Stratocaster foi posta em leilão por um valor inicial entre os 60.000 e os 80.000 dólares e acabou com uma licitação de 596.900 dólares, aproximadamente 554.589 euros). De acordo com a BBC News, a identidade do comprador não é ainda conhecida, tendo o seu último proprietário sido Tony Palmer.

Fender Stratocaster numa caixa. Foto: Julien's Auctions

Este leilão da Julien´s Auctions, que decorreu durante três dias, incluiu também outros objetos de lendas da música, como Elvis Presley, Freddie Mercury, Janet Jackson e Dolly Parton.