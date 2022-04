Guitarra de Kurt Cobain do vídeo 'Smells Like Teen Spirit' vai a leilão

A icónica guitarra elétrica de Kurt Cobain será leiloada no próximo mês de maio no evento Music Icons, organizado pela Julien’s Auctions, nos Estados Unidos. No videocliple Smells Like Teen Spirits, de 1991, vemos o cantor a tocar com uma das suas guitarras preferidas, uma Fender Mustang para canhotos de 1969, com acabamento Azul Competion Lake Placid, como este explicou numa entrevista à revista Guitar World, em 1992, a última que deu à publicação.

Guitarra elétrica de Kurt Cobain Foto: Julien's Auctions

O instrumento musical, cujo valor pode chegar aos 733 mil euros, segundo a casa de leilões, permaneceu com a família de Cobain durante 12 anos, embora tenha sido emprestada e exposta no Museu da Cultura Pop em Seattle. A esta, juntam-se outros bens do artista: um NFT digital da guitarra, NFT’s da camisola às riscas e dos ténis Converse que o vocalista usou no vídeo (coleção exclusiva de Kim Cobain), pintura de Michael Jackson com o respetivo NFT, skate pintado à mão pintado pelo mesmo com NFT, passes das digressões dos Nirvana, entre outros.

Skate pintado à mão por Kurt Cobain Foto: Julien's Auctions

Um item que certamente alcançará bons valores é o único automóvel que "sobreviveu" até hoje do artista, um Dodge Dart de 1965, com registo original e um comprovativo dos donos do carro. Após a sua morte, a irmã do cantor comprou-o à sua esposa, a vocalista da banda Hole, Courtney Love. De acordo com a Julien’s Auctions, o apelidado Baby Blue de quatro portas pode ser vendido até 600 mil dólares, cerca de 550 mil euros.

Dogde Dart de 1965 Foto: Julien's Auctions

Em homenagem a Cobain, que se suicidou em abril de 1994 com apenas 27 anos, o leilão será realizado no mês da Consciencialização para a Saúde Mental, sendo que parte das receitas serão doadas à iniciativa Kicking The Stigma. No ano passado, uma outra guitarra do vocalista, uma Martin D-18E, foi vendida por seis milhões de dólares, batendo o recorde anterior de 3,9 milhões de dólares pagos por uma Black Strat pertencente a David Gilmour dos Pink Floyd.