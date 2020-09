Levi's x Lego: uma colaboração jovem e cool

As peças que resultaram desta colaboração contam com as primeiras bases flexíveis da história da Lego. Costuradas sobre a roupa e feitas em silicone maleável, possibilitam a criação de padrões personalizados com as peças Lego Dots (o novo conceito da Lego) e a estimulam a criatividade. Estas bases encontram-se em casacos, nas famosas calças de ganga, em hoodies, camisolas e acessórios. As "graphic tees" não têm as bases mas têm estampados criados entre as duas marcas. Todas as peças do projeto vêm acompanhadas por um saco com 110 peças de Lego Dots, para criar os padrões nas peças adquiridas.

Em referência à colaboradora da Levi's, encontram-se alguns detalhes com características da Lego, como os botões com as cores caraterísticas, bem como as etiquetas.

Levi's x Lego

Esta colaboração veio juntar ao nosso apreço pela Levi's, o carinho já esquecido pela Lego, que nos trouxe um sentimento imenso de nostalgia. Como Karyn Hillman, Vice Directora da marca e Chefe de Produto afirmou, "Esta é uma coleção ultra divertida que celebra a expressão pessoal, a criatividade e a nostalgia. (...) É a junção de dois gigantes, para criar algo verdadeiramente especial e novo, mas que ao mesmo tempo nos é "tão familiar". Através da aplicação de bases personalizáveis nas nossas peças, estamos a fazer delas telas em branco para a customização e diversão Lego.".

Através do sistema Levi's Print Bar, podemos criar e personalizar as peças à nossa maneira. Além das peças da coleção Levi's x Lego (exclusivas na Levi's Store do Norteshopping Porto e na Levi's Store Restauradores Lisboa), disponíveis, vai ser possível combinar e imprimir grafismos exclusivos Lego em t-shirts, sweatshirts e hoodies da Levi's.

Esta coleção vai estar à venda a partir do dia 1 de outubro de 2020.