50º aniversário do disco de David Bowie assinalado com edição especial de LP

: apenas seis meses depois do lendário Aladdin Sane e três meses após o concerto no Hammersmith Odeon, onde Bowie se despediu de, foi lançado aquele que seria um dos seus discos mais icónicos do artista, fruto de uma certa tentativa de homenagem a outros músicos que o inspiraram, de concertos que viu nos clubes dos meados dos anos 60 - The Marquee, em Londres, é um exemplo - e de discos que o marcaram (entre os artistas eleitos estão, o que nos mostra bem a geração).Um disco de covers, na altura foi gravado em Château d'Hérouville, em França, e vê agora uma edição limitada comemorativa ser lançada a 20 de outubro, no dia antes do seu. É uma, para uma maior qualidade do áudio. "Para o corte de Pin Ups, foi utilizado um Neumann VMS-80 personalizado e com componentes eletrónicos totalmente recuperados e foi efetuado a partir das fitas originais transferidos a 192kHz, sem qualquer processamento adicional", indica a editora. John Webber foi o responsável pelo corte a meia velocidade, no AIR Studios.Uma curiosidade: a foto de David com Twiggy, de Justin de Villeneuve, na capa do disco, foi originalmente captada para ser capa da Vogue, mas quando a revista não aceitou a ideia, Bowie escolheu-a para capa de Pin Ups. "Apesar de Bowie não ter feito uma digressão de promoção ao álbum, este é idolatrado pelos fãs até hoje, que muitas vezes desejaram uma continuação, havendo na altura bastantes rumores acerca do lançamento de um Pin Ups Two, mas, como era seu estilo, em fevereiro de 1974, David Bowie lançou Rebel Rebel como single e começou toda uma nova aventura".