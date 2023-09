Doclisboa: os primeiros highlights da programação

O festival que reúne o melhor do cinema documental está de volta à capital, para uma edição ecléctica em que espera a estreia de cinco filmes da secção Heart Beat e cinco filmes da secção Da Terra à Lua, já anunciados, que, segundo o comunicado de imprensa "desenham uma paisagem ímpar, rítmica, variada; da dança à literatura, à música e aos prazeres do palato – e dos palcos à selva verde e profunda". Sobressaem, nesta edição, filmes realizados por mulheres, ou sobre mulheres, ou com enredos ligados ao domínio feminino.

Doc Lisboa 2023. Foto: © Albert Baez

Destaca-se, para já, o filme de Sara Dolotadabi sobre a vida do seu pai, o escritor iraniano Mahmoud Dowlatabadi, "duplamente abençoado e amaldiçoado pelo percurso da escrita e da história do seu país", em An Owl, A Garden & The Writer. Mas também já sabemos que estreia, mundialmente, Câmara, de Cristiane Bernardes e Tiago Aragão, "que acompanha mulheres eleitas de diferentes espectros políticos, que exercem o seu cargo na Câmara dos Deputados durante o último ano do governo de Jair Bolsonaro", numa vertente mais política, que dá força às mulheres.

De entre a programação já anunciada, Joan Baez I Am Noise (de Karen O’Connor, Maeve O’Boyle e Miri Navaski), sobre a lenda da folk e ativista Joan Baez: "experiência imersiva, que segue a cantora na sua última tour e que recupera do seu extenso arquivo documentos preciosos." Por fim, não esquecer Ospina Cali Colombia, de Jorge de Carvalho, "foca-se num encontro com o realizador em Lisboa e acompanha-o enquanto fala da sua vida e do seu trabalho prolífico."

A programação.

Em breve será anunciado o restante alinhamento, em doclisboa.org. A par da iniciativa decorrem ainda o Nebulae, um espaço de indústria e espaço de networking, e ainda o projeto educativo Apordoc, com um programa de atividades próprio durante os 10 dias de evento - 19 a 29 de outubro.