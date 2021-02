Isto não é só uma coluna de som, é um objeto de desejo

Háque, de tão belos, se tornam parte da decoração e acabam por se fundir na perfeição com o ambiente da casa. Não é esse o principal propósito da novada dinamarquesa, mas nada como combinar o melhor de vários mundos.Esta coluna elegante aposta em detalhes pensados com minúcia, tais como as capas das caixas acústicas, feitas em folha de carvalho, de forma a destacar os grãos e a textura naturais da madeira e inspiradas. Ou a malha que reveste a coluna, que é da marca especialista em têxteis Kvadrat, em cinza escuro e sem costuras.Graças à sua estrutura leve, e por ter uma discreta pega embutida, pode ser colocada em pé na cozinha, pode adornar uma mesa ou até ser pendurada na parede. Em qualquer canto da casa, a Beosound Levelpara que a experiência musical seja a melhor, qualquer que seja a posição ou ângulo do aparelho.“A Beosound Level é a resposta para quem procura uma coluna portátil, leve e fácil de transportar, sem que esta flexibilidade comprometa a qualidade do som e a conectividade entre diferentes espaços" começa por dizer Christoffer Poulsen, vice-presidente sénior e diretor de gestão de produto da Bang & Olufsen. "Isto quer dizer que a experiência musical não é sacrificada em nome da funcionalidade. As ligações aoacontece sem esforço e o design modular permite que o som se mantenha irrepreensível durante décadas de utilização."E se a, a Beosound Level tem um sistema exclusivo que inclui a solução de carregamento fácil - uma ficha magnética de alumínio que se encaixa perfeitamente na parte de trás da coluna. A Bang & Olufsen também desenhou um suporte de parede opcional que permite carregar a Beosound Level enquanto se ouve música e desconectar o gadget facilmente quando for altura de mudar de divisão.Entre as qualidadesvisto que foi desenhada e pensada para atravessar vários anos, como explica Mads Kogsgaard Hansen, manager global da marca. "O novo módulo de acionamento substituível da Bang & Olufsen tem poder de processamento e tecnologia de conectividade suficientes para receber novos desempenhos e atualizações de características durante muitos anos" explica. E acrescenta ainda que o seu excelente "design intemporal resiste ao teste do tempo", o que garante "que os clientes vão querer e ser capazes de manter a Beosound durante muitos anos."A Beosound Level está disponível em duas cores por €1249 online e nas lojas Bang & Olufsen.