Viajar até à estética disruptiva dos anos 80 numa exposição de design - e sem sair do sofá

Corria o ano de 1982 quando Karl Lagerfeld, já na época um dos nomes mais emblemáticos da indústria da moda e futuro diretor artístico da Chanel, resolveu recorrer ao grupo de Memphis, o irreverente coletivo de design fundado por Ettore Sottsass, para decorar o seu apartamento no Mónaco. Era só o empurrão que o grupo precisava para expandir a sua estética intempestiva na Europa e, mais tarde, mundo fora.

"Memphis: 40 anos de kitsch e elegância"

Dois anos antes, tudo começara com um grupo de jovens designers que quis subverter as regras clássicas do funcionalismo e do design industrial e pelo caminho acabar com a banalidade, redefinindo a linha ténue que separava o bom do mau gosto.

"Memphis: 40 anos de kitsch e elegância"

"Memphis: 40 anos de kitsch e elegância" Foto: Vitra Design Museum

Foi o arquiteto e designer italiano Ettore Sottsass que serviu como impulsionador e também mentor de uma série de jovens designers que assim lançaram as suas carreiras.

A ideologia de Memphis impregnou-se de tal forma na estética que moldou para sempre o design dos anos 1980 eque regressou nos anos 2010's inspirado marcas de design e de moda. Divertida, selvática e sem porquês, esta forma de arte é reconhecida em todo o lado pela suas cores fortes, padrões fora da caixa e visuais pautados pela inovação, sempre aliada a uma abordagem lúdica.

"Memphis: 40 anos de kitsch e elegância"

Agora, o Vitra Design Museum na Alemanha celebrar os 40 anos deste revolucionário grupo, dando a conhecer as suas criações na exposição Memphis: 40 anos de kitsch e elegância. Para visitar fisicamente até 23 de janeiro de 2022 ou ainda através da Online Collection, no site no museu.