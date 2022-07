'Blonde', com Ana de Armas: trailer e novas imagens reveladas

"Não aguento fazer mais uma cena com Mariyln Monroe", diz Ana de Armas, na pele da atriz e sex symbol, a certo ponto no trailer de Blonde. Em apenas dois minutos de imagens a mensagem é clara: a vida de Norma Jeane, o nome verdadeiro de Monroe, não foi um sonho de Hollywood.





Norma Jeane Mortenson foi casada três vezes - com J

com Joe DiMaggio entre 1954 e 1955 e ainda com Arthuer Miller entre 1956 e 1961. Morreu aos 36 anos vítima de overdose de barbitúricos, medicamentos usados antigamente para tratar insónias,

na sua casa em Los Angeles, a 5 de agosto de 1962.

Nas fotografias do filme, que a Vanity Fair acaba de publicar em exclusivo, as semelhanças entre as duas atrizes são inacreditáveis. Se fosse o caso de Blonde ser gravado a preto e branco, ainda maior seriam as parecenças. Retratam momentos íntimos entre membros do elenco, como, que protagonizam Arthur Miller e Joe Dimaggio, respetivamente. Noutra imagem, Ana de Armas enverga o icónico vestido em que a estrela gravou a cena em que canta Diamonds are a Girl's Best Friend, do filme Os Homens Preferem as Loiras (1953). Surge ao lado da coreógrafa Denna Thomsen, aparentemente a ensaiar. Foram publicadas ainda recriações de capas de revistas dos anos 50.Joyce Carol Oates, a autora do romance que serve de ponto de partida ao filme, descreve, também à Vanity Fair, que a jovem sonhadora era uma espécie de Madame Bovary de Hollywood: "ambas são jovens mulheres que têm uma. Marilyn era tão insegura, tão exigente, que era difícil para qualquer pessoa gostar dela e até mesmo ajudá-la. Muitos homens, incluindo o seu segundo marido, o jogador de basebol Joe DiMaggio, tentaram, mas recuaram com medo."ames Dougherty entre 1942 e 1946,