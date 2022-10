TAG Heuer x Porsche. Os luxuosos cronógrafos que celebram o Porsche Carrera 911

Celebra-se este ano o 50º aniversário do icónico Porsche 911 Carrera RS 2.7, o primeiro dos ‘Carrera’. Para comemorar, a marca de automóveis une-se mais uma vez à TAG Heuer para uma nova parceria - dois relógios de edição limitada demarcados pela essência tanto do automóvel de 1972 como do cronógrafo de 1963.



O espírito Carrera tem simbolismo para ambas as marcas, daí não existirem dúvidas quanto à criação dos modelos de homenagem, demonstrando o carácter e o poder da Porsche e incorporando-o no TAG Heuer Carrera. Tratam-se de peças "elegantes, assertivas e memoráveis", que refletem um passado icónico e um futuro promissor, descreve Frédéric Arnault, CEO da TAG Heuer, em comunicado de imprensa.

Das 27 cores que formam a paleta da gama do Porsche 911 Carrera RS 2.7, duas foram escolhidas para dar vida aos cronógrafos em questão: azul e vermelho. Estas cores estão presentes em pontos únicos e característicos do carro, como a linha que percorre o comprimento do mesmo e as jantes de cinco aros.

Edição azul do TAG Heuer Carrera x Porsche, €7.450,00 Foto: TAG Heuer x Porsche

Existem apenas 500 unidades da edição azul! Inserido numa caixa polida, o relógio é demarcado pelo design único e característico da Porsche, com o azul presente em partes estratégicas como os ponteiros e o rotor de calibre – e, claro, não poderia faltar o logotipo na coroa. A correia desportiva é de tecido, contendo os logótipos e outros elementos das duas casas. A bracelete extra, com elos ergonómicos em H, concede uma certa elegância e toque especial ao luxuoso acessório de pulso.

Edição vermelha do TAG Heuer Carrera x Porsche, €22.300,00 Foto: TAG Heuer x Porsche

A edição vermelha é ainda mais limitada, com apenas 250 unidades disponíveis para venda, numa caixa de ouro. O mostrador do relógio é em branco vivo, com um círculo no tom Guards Red (vermelho), cor específica da Porsche. A correia mantém o mesma paleta, em pele de crocodilo e com a fivela banhada a ouro.

Os relógios estão disponíveis nas boutiques TAG Heuer, loja online da marca e em parceiros de retalho selecionados.