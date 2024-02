From Lady Beckham with Love

Desde os anos dourados de Brigitte Bardot que as iniciais 'BB' não representavam algo tão bonito como nesta parceria entre a Breitling e Victoria Beckham. A ex-Spice Girl desenhou uma nova linha Chronomat, inspirando-se na paleta de cores da coleção da sua marca para o verão de 2024 e juntando assim o design de relógios a uma lista infindável de talentos de Beckam, que vão desde a música à moda, da cosmética e fragrâncias à gestão de empresas e de carreira. Passa também a fazer companhia ao marido David no mundo da relojoaria, uma vez que ele há muito representa a Tudor.

Caixa de 36 mm em ouro amarelo ou aço. Movimento mecânico de corda automática, Calibre Breitling 10, com 42 horas de reserva de marcha e certificação COSC. Foto: DR

Beckham desenhou esta nova coleção respeitando os códigos da linha Chronomat 36, como a bracelete Rouleaux em metal e os marcadores móveis salientes nos quartos de hora, que passam então a combinar com os mostradores em verde menta, azul meia-noite, cinzento pomba e areia. Em todos, um pormenor delicioso: a substituição do 'B' tradicional da Breitling no ponteiro dos segundos pelas iniciais 'VB', que assim giram eternamente.

Chronomat Automatic 36 Victoria Beckham Foto: DR

Quanto às caixas, o modelo está disponível em ouro amarelo ou aço, sendo que cada mostrador terá a inscrição One of 'Um entre 100', nos casos dos três modelos de ouro, ou 'Um entre 400', nos modelos de aço. No total, trata-se de uma edição limitada a 1500 exemplares.

Victoria Beckham sente-se especialmente orgulhosa pelo resultado "elegante e moderno", ao passo que George Kern, o não menos famoso CEO da Breitling, comenta como a linha se tornou ainda mais "radiante e moderna" com esta parceria.

Em todos, um pormenor delicioso: a substituição do 'B' tradicional da Breitling no ponteiro dos segundos pelas iniciais 'VB'. Foto: DR

A campanha é assinada pelo incontornável Mario Sorrenti, o italiano que já fotografou os principais líderes e celebridades mundiais, com trabalhos em exibição permanente no Victoria & Albert Museum e na National Gallery de Londres. Aqui, capta Annemary Aderibigbe, modelo em ascensão.

Quanto a preços, as versões em aço estão disponíveis por 5500 euros, ou 5800 para o modelo cinzento, que incorpora diamantes criados em laboratório. Já as versões em ouro amarelo vão custar 29 500 euros.