Montblanc na Maratona de Gelo da Antártida, a corrida mais a sul do planeta

No dia 13 de dezembro de 2023, desafiando a brutalidade do clima, a 18ª Maratona do Gelo da Antártida, recebeu 66 corajosos participantes - 52 homens e 14 mulheres - que completaram uma das corridas mais remotas do planeta. O cenário idílico das montanhas Ellsworth, a algumas centenas de quilómetros do Pólo Sul, foi palco desta epopeia atlética. Laurent Lecamp, Diretor Geral da Divisão de Relógios da Montblanc, e o montanhista (e Montblanc Mark Maker) Simon Messner, superaram temperaturas arrepiantes de -30.º C ao longo de 42,195 km. Os audazes participantes desta maratona cruzaram a linha de chegada em 4 horas e 29 segundos, uma conquista notável que os posicionou em 7º lugar.

Laurent Lecamp e Simon Messner Foto: DR

Além do feito atlético, a dupla também testou o novo 1858 Geosphere 0 Oxygen South Pole Edição Limitada, um relógio resistente e elegante da série Zero Oxygen da Montblanc. Concebido para resistir a condições extremas, este relógio evita embaciamento e oxidação, destacando-se no ambiente antártico. O mostrador glaciar, apresentado numa intrigante cor turquesa, homenageia a paisagem polar, recordando os icebergues e o gelo glaciar.

A 18ª Maratona do Gelo Antártica Foto: DR

Mais do que um acessório, este relógio tem um significado pessoal para Simon Messner, sendo uma homenagem ao pai, Reinhold Messner. O lendário montanhista Reinhold foi o primeiro a escalar os 14 picos mais altos do mundo e a cruzar a pé o Polo Sul em 1990, um feito que cobriu 2.800 km em 96 dias. Este relógio, assim como a maratona, torna-se uma expressão simbólica de resistência, coragem e tradição.